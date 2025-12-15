Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 9:13

НДФЛ поменяли, но не для всех: кого новая шкала вообще не коснётся

Базовая ставка НДФЛ 13% сохранится для большинства работающих россиян в 2026 году — экономист Кузнецова

Существенных изменений в налоговых платежах для большинства работающих россиян в 2026 году не ожидается. Новая шкала налогообложения будет заметна прежде всего для тех, чьи доходы значительно превышают средний уровень. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на комментарий экономиста Юлии Кузнецовой.

По оценке эксперта, базовые условия для граждан с умеренными доходами сохраняются, а основные корректировки касаются сегмента высоких заработков. В результате налоговая нагрузка будет перераспределяться постепенно, без резких скачков для основной части налогоплательщиков.

Для кого налоговая нагрузка не изменится

Инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова пояснила, что для россиян с зарплатой до 150-200 тыс. рублей в месяц никаких радикальных изменений не предусмотрено. Для этой категории граждан продолжит действовать базовая ставка НДФЛ в размере 13%, применяемая к годовому доходу до 2,4 млн рублей.

Эксперт уточнила, что именно этот уровень охватывает большинство наемных работников. По ее словам, налоговая система в данном сегменте остается стабильной, а опасения о росте фискальной нагрузки для массовых доходов не имеют под собой оснований.

Где начинаются "дорогие доходы"

По-настоящему ощутимая налоговая нагрузка, как отметила Кузнецова, начинается с годового дохода от 5 млн рублей, что эквивалентно примерно 416 тыс. рублей в месяц.

"Именно эти диапазоны — от 5 млн, 20 млн и 50 млн рублей в год — можно отнести к категории "дорогих доходов", где финансовое планирование становится необходимостью", — отметила экономист.

Она добавила, что гражданам, получающим премии, бонусы, дивиденды или доход от аренды и бизнеса, важно учитывать совокупный доход. Дополнительные поступления могут привести к попаданию в более высокий налоговый диапазон, хотя повышенные ставки применяются не ко всей сумме, а только к превышению установленного порога.

Как работает прогрессивная шкала

Эксперт пояснила, что при превышении годового дохода в 2,4 млн рублей ставка 15% применяется лишь к сумме превышения. При доходах свыше 5 млн рублей на разницу начинает действовать ставка 18%, после 20 млн рублей — 20%, а при превышении 50 млн рублей — 22%, что формирует пятиступенчатую модель налогообложения.

Кузнецова подчеркнула, что распространенное мнение о применении повышенной ставки ко всему доходу неверно. Например, при заработке 6 млн рублей в год первые 2,4 млн облагаются по 13%, следующие 2,6 млн — по 15%, и только оставшийся 1 млн — по ставке 18%. По ее словам, такая система не бьет по массовым доходам и приближает российскую модель налогообложения к мировой практике.

