Назван самый ценный груз из того, что повезёт на МКС космический грузовик "Прогресс МС-28"

Транспортный космический корабль "Прогресс МС-28" доставит на МКС 2621 кг грузов, сообщили четверг в РКК "Энергия".

В грузовик уже уложены и закрыты в нём:

аппаратура и оборудование для систем станции;

укладки для научных экспериментов;

одежда, питание, медикаменты для экипажа;

950 кг топлива для дозаправки станции;

50 кг азота для атмосферы МКС;

420 кг питьевой воды.

Самый ценный груз - рентгеновский спектрометр для эксперимента «Монитор всего неба» (МВН). Его внешний блок с высокочувствительными детекторами предстоит закрепить снаружи МКС. Заниматься этим будут участники следующей экспедиции, для чего они уже тренировались в бассейне.

В поле зрения МВН попадает одновременно до 84% небосвода. С его помощью учёные собираются картировать всё небо в рентгеновском диапазоне.

"Прогресс МС-28" должен отправиться к станции 15 августа.