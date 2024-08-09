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Назван самый ценный груз из того, что повезёт на МКС космический грузовик "Прогресс МС-28"

"Прогресс МС-28" доставит на МКС 2621 кг грузов, сообщили в РКК "Энергия"

Транспортный космический корабль "Прогресс МС-28" доставит на МКС 2621 кг грузов, сообщили четверг в РКК "Энергия".

В грузовик уже уложены и закрыты в нём:

  • аппаратура и оборудование для систем станции;
  • укладки для научных экспериментов;
  • одежда, питание, медикаменты для экипажа;
  • 950 кг топлива для дозаправки станции;
  • 50 кг азота для атмосферы МКС;
  • 420 кг питьевой воды.

Самый ценный груз - рентгеновский спектрометр для эксперимента «Монитор всего неба» (МВН). Его внешний блок с высокочувствительными детекторами предстоит закрепить снаружи МКС. Заниматься этим будут участники следующей экспедиции, для чего они уже тренировались в бассейне.

В поле зрения МВН попадает одновременно до 84% небосвода. С его помощью учёные собираются картировать всё небо в рентгеновском диапазоне.

"Прогресс МС-28" должен отправиться к станции 15 августа.

Фото: РКК "Энергия"

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