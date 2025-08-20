Датчик глюкозы превращает тренировки в точную науку: энергия без спадов

Казалось бы, системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нужны только людям с диабетом первого типа. Но сегодня их всё чаще можно увидеть и на руках у профессиональных спортсменов, которые не имеют проблем с обменом углеводов. Зачем? Ответ кроется в возможности глубже понять работу организма и повысить эффективность тренировок.

Зачем нужен контроль сахара при диабете

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук и доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Берковская подчёркивает:

"Системы непрерывного мониторинга глюкозы, такие как СТ14, позволяют спортсменам и людям с диабетом видеть уровень сахара в режиме реального времени, своевременно корректировать нагрузку или питание и избегать резких гипо- и гипергликемий".

Для людей с диабетом физическая активность имеет особое значение. Она помогает:

снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний,

предотвратить осложнения,

сохранить чувствительность к инсулину.

Однако тренировки при диабете требуют грамотного подхода:

"Любые физические нагрузки при диабете первого типа должны быть запланированы. Иногда нужно уменьшить дозу инсулина или добавить углеводы перед тренировкой, чтобы предотвратить падение уровня сахара. После интенсивной нагрузки контроль за глюкозой должен быть еще более пристальным", — уточняет эксперт.

Зачем НМГ здоровым спортсменам

Интересно, что эти же технологии приносят пользу и тем, кто не болеет диабетом. Постоянный мониторинг помогает понять, как организм реагирует на разные виды нагрузки и продукты питания.

Для спортсмена это значит:

поддержание стабильного уровня энергии;

предотвращение резких спадов сил;

ускоренное восстановление после тренировок.

Взгляд вглубь метаболизма

По словам Марины Берковской, современные устройства дают возможность буквально наблюдать за внутренними процессами организма: