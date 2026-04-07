Не айтишники и не рабочие: кто неожиданно рискует остаться без работы из-за Telegram
Замедление Telegram может временно лишить работы специалистов по рекламе и контенту, но массовых сокращений не ожидается, отметил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. О последствиях для рынка труда он рассказал в беседе с NewsInfo.
Напомним, ранее издание Газета. ру сообщило, что возможная блокировка Telegram в России приведет к массовому закрытию малого бизнеса и рабочих мест.
Мурадян пояснил, что под удар в первую очередь попадут специалисты, чья работа напрямую связана с Telegram, от рекламщиков до модераторов и SMM-специалистов. По его словам, сокращения будут связаны не с полным исчезновением рынка, а с падением объема заказов.
"Кто закупает рекламу в мессенджере, кто занимается контент-мейкингом, пиаром, модерированием. Если раньше надо было пятьдесят человек в крупном маркетинговом агентстве для обслуживания интересов клиентов в этой сфере, то сейчас там понадобится двадцать, потому что объем клиентов, кто будет там рекламиться, сильно упадет", — отметил Мурадян.
Он подчеркнул, что речь идет о временных трудностях: специалисты смогут быстро адаптироваться и перейти на другие платформы.
"Это дико неэффективно, выбирать станет еще сложнее. На рынке сейчас очень много соискателей, которые без работы сидят, срок поиска работы сейчас увеличился до шести месяцев", — рассказал специалист.
При этом ситуация на рынке труда уже осложнилась — особенно для офисных сотрудников и управленцев, которые могут искать работу до полугода, говорит собеседник NewsInfo.
"Сейчас без работы сидят руководители среднего и высшего звена, опытные кадры в сфере IT, в сфере финансов, государственных бюджетных учреждений, на уровне замруководителя. Массово идут сокращения сейчас во всех сферах, кроме "голубых воротничков". У станка сокращений нет, там наоборот идет активный набор персонала. Все, что касается офисных позиций, там дела не очень", — добавил Мурадян.
