Не айтишники и не рабочие: кто неожиданно рискует остаться без работы из-за Telegram

Замедление Telegram может временно лишить работы специалистов по рекламе и контенту, но массовых сокращений не ожидается, отметил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. О последствиях для рынка труда он рассказал в беседе с NewsInfo.

Напомним, ранее издание Газета. ру сообщило, что возможная блокировка Telegram в России приведет к массовому закрытию малого бизнеса и рабочих мест.

Мурадян пояснил, что под удар в первую очередь попадут специалисты, чья работа напрямую связана с Telegram, от рекламщиков до модераторов и SMM-специалистов. По его словам, сокращения будут связаны не с полным исчезновением рынка, а с падением объема заказов.

"Кто закупает рекламу в мессенджере, кто занимается контент-мейкингом, пиаром, модерированием. Если раньше надо было пятьдесят человек в крупном маркетинговом агентстве для обслуживания интересов клиентов в этой сфере, то сейчас там понадобится двадцать, потому что объем клиентов, кто будет там рекламиться, сильно упадет", — отметил Мурадян.

Он подчеркнул, что речь идет о временных трудностях: специалисты смогут быстро адаптироваться и перейти на другие платформы.

"Это дико неэффективно, выбирать станет еще сложнее. На рынке сейчас очень много соискателей, которые без работы сидят, срок поиска работы сейчас увеличился до шести месяцев", — рассказал специалист.

При этом ситуация на рынке труда уже осложнилась — особенно для офисных сотрудников и управленцев, которые могут искать работу до полугода, говорит собеседник NewsInfo.