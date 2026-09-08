Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки программиста на клавиатуре
Руки программиста на клавиатуре
© https://unsplash.com by Fahim Muntashir is licensed under Free
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:04

Профессия программиста теряет прежний блеск: почему разработчики начали искать другую работу

Программирование перестает быть работой мечты, а статус разработчика как "магической" фигуры уходит в прошлое из-за обыденности профессии и развития технологий, рассказал NewsInfo директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. Специалист отметил, что в индустрии наблюдается смещение приоритетов в пользу постановщиков задач и архитекторов, в то время как линейные кодеры становятся менее востребованными.

Ранее сообщалось, что российские программисты начали активно переходить в другие сферы, стараясь при этом сохранить прежний уровень доходов. В индустрии полагают, что знание IT может стать трамплином для развития в смежных областях, поскольку программирование постепенно утрачивает позиции самой перспективной профессии.

Трансформация IT-отрасли прошла путь от узкоспециализированных научных вычислений до обязательного элемента любого бизнеса, говорит эксперт. Однако сейчас наступил этап насыщения, когда разработка софта превратилась в стандартный производственный процесс. По мнению эксперта, романтический ореол профессии исчез, уступив место прагматизму.

"На сегодня работа программиста не кардинально отличается от работы водопроводчика по своей "волшебности". Искусственный интеллект очень сильно повлиял на текущую картину, причем это эффект буквально последнего года-двух. Сегодня обычного человека можно заменить на систему ИИ, которая будет выполнять его программистские функции не хуже, в чем-то даже лучше", — пояснил Завалишин.

Ситуация на рынке труда также претерпела изменения. Если несколько лет назад дефицит кадров оценивался сотнями тысяч специалистов, то сейчас крупные корпорации пересмотрели тактику найма. Теперь компании чаще фокусируются на внутренних ресурсах и автоматизации. При этом соискателям важно учитывать, что сегодня цифровые компетенции проверяются работодателями гораздо строже.

"Огромная масса обычных программистов, не хватающих звезд с небес, не архитекторов, а просто людей, которые писали код рабочий, стала существенно менее востребована. Если раньше крупные компании "пылесосили" весь рынок в поисках разработчиков, то сейчас это в существенной степени заменяет искусственный интеллект", — добавил эксперт.

Завалишин подчеркнул, что аналогичные процессы происходят и в творческих индустриях, например, в прикладном искусстве. В новых реалиях человек берет на себя роль заказчика и фильтра, определяющего финальный результат работы алгоритмов. Тем, кто планирует сменить вектор развития, полезно знать, какие направления переобучения остаются актуальными.

Также стоит учитывать, что алгоритмы меняют рынок, снижая потребность в рутинном труде. В условиях высокой конкуренции проверка кандидатов становится многоступенчатой, а для молодежи критически важно понимать, на какие востребованные специальности ориентироваться в будущем.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко, эксперт в области технологий Алексей Левшин

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Деньги потекли с депозитов россиян: почему вкладчики массово переходят на наличные 27.08.2026 в 15:07

Эксперт Андрей Колганов проанализировал NewsInfo отток средств из российских банков и оценил риски для вкладчиков.

Читать полностью » Кошелек один, банков несколько: как цифровой рубль меняет привычную схему доступа к деньгам 27.08.2026 в 12:37

Эксперт по финансам Исмаил Исмаилов перечислил NewsInfo риски и преимущества использования цифрового рубля для россиян.

Читать полностью » Россияне ждут дешевых кредитов после снижения ставки: банки смотрят совсем на другой показатель 26.08.2026 в 17:50

Экономист Константин Ордов пояснил NewsInfo, почему кредиты дорожают при снижающейся ключевой ставке.

Читать полностью » Карты россиян объединят в единой системе: что скрывается за платежным нововведением 24.08.2026 в 13:19

Экономист Юрий Твердохлеб прокомментировал NewsInfo новую систему единую систему учета платежных карт в России.

Читать полностью » Деньги можно не запирать на депозите: есть другой способ получать проценты 21.08.2026 в 12:04

Экономист Владимир Косой объяснил NewsInfo как на фоне экономической неопределенности вкладчики пересматривают свои финансовые привычки.

Читать полностью » Вакансий осенью станет больше не для всех: вот почему привычный сценарий может дать сбой 20.08.2026 в 12:23

HR-эксперт Елена Булкина объяснила NewsInfo, почему прогнозы по оживлению на рынке труда осенью могут оказаться лишь иллюзиями.

Читать полностью » Вакансии для начинающих замораживают одна за другой: чем рискует рынок труда 19.08.2026 в 13:14

HR-эксперт Юлия Левина пояснила NewsInfo, почему сокращение обучения новичков создает угрозу для бизнеса и профподготовки кадров.

Читать полностью » Медвузы недобрали будущих врачей: главная проблема оказалась совсем не в студентах 18.08.2026 в 12:00

Доктор медицинских наук Ян Власов прокомментировал NewsInfo данные о недоборе студентов в медвузы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Android Auto зависает и теряет связь: перед заменой мультимедиа стоит проверить одну вещь
Красота и здоровье
До инфаркта несколько недель: какие сигналы организма нельзя пропускать
Еда
Овсянка и геркулес кажутся одним и тем же: разница становится заметна уже после завтрака
Красота и здоровье
Чашка кофе может стать последней: почему с бодрящим напитком лучше не играть в дозировки
Еда
Нашла удачное применение урожаю тыквы: теперь готовлю из неё цукаты вместо конфет
Садоводство
Первые заморозки пугают дачников: вот почему спасать цветы и кусты от него пока не стоит
Авто и мото
Большой семье — большую машину: для многодетных могут изменить условия льготной покупки авто
Общество
Телефонные мошенники оживают по вторникам: почему этот день привлекает злоумышленников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet