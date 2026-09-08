Профессия программиста теряет прежний блеск: почему разработчики начали искать другую работу

Программирование перестает быть работой мечты, а статус разработчика как "магической" фигуры уходит в прошлое из-за обыденности профессии и развития технологий, рассказал NewsInfo директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. Специалист отметил, что в индустрии наблюдается смещение приоритетов в пользу постановщиков задач и архитекторов, в то время как линейные кодеры становятся менее востребованными.

Ранее сообщалось, что российские программисты начали активно переходить в другие сферы, стараясь при этом сохранить прежний уровень доходов. В индустрии полагают, что знание IT может стать трамплином для развития в смежных областях, поскольку программирование постепенно утрачивает позиции самой перспективной профессии.

Трансформация IT-отрасли прошла путь от узкоспециализированных научных вычислений до обязательного элемента любого бизнеса, говорит эксперт. Однако сейчас наступил этап насыщения, когда разработка софта превратилась в стандартный производственный процесс. По мнению эксперта, романтический ореол профессии исчез, уступив место прагматизму.

"На сегодня работа программиста не кардинально отличается от работы водопроводчика по своей "волшебности". Искусственный интеллект очень сильно повлиял на текущую картину, причем это эффект буквально последнего года-двух. Сегодня обычного человека можно заменить на систему ИИ, которая будет выполнять его программистские функции не хуже, в чем-то даже лучше", — пояснил Завалишин.

Ситуация на рынке труда также претерпела изменения. Если несколько лет назад дефицит кадров оценивался сотнями тысяч специалистов, то сейчас крупные корпорации пересмотрели тактику найма. Теперь компании чаще фокусируются на внутренних ресурсах и автоматизации. При этом соискателям важно учитывать, что сегодня цифровые компетенции проверяются работодателями гораздо строже.

"Огромная масса обычных программистов, не хватающих звезд с небес, не архитекторов, а просто людей, которые писали код рабочий, стала существенно менее востребована. Если раньше крупные компании "пылесосили" весь рынок в поисках разработчиков, то сейчас это в существенной степени заменяет искусственный интеллект", — добавил эксперт.

Завалишин подчеркнул, что аналогичные процессы происходят и в творческих индустриях, например, в прикладном искусстве. В новых реалиях человек берет на себя роль заказчика и фильтра, определяющего финальный результат работы алгоритмов. Тем, кто планирует сменить вектор развития, полезно знать, какие направления переобучения остаются актуальными.

Также стоит учитывать, что алгоритмы меняют рынок, снижая потребность в рутинном труде. В условиях высокой конкуренции проверка кандидатов становится многоступенчатой, а для молодежи критически важно понимать, на какие востребованные специальности ориентироваться в будущем.

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