Программа семейной ипотеки теперь включает вторичное жильё: что это значит для российских семей

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сообщил, что программа семейной ипотеки была расширена и теперь охватывает не только новое, но и вторичное жильё в городах с низким уровнем строительства. Эта мера направлена на улучшение доступности жилья для семей, особенно в регионах, где наблюдается нехватка нового жилья.

Расширение программы семейной ипотеки

Путин отметил, что расширение программы семейной ипотеки на вторичное жильё стало важным шагом в улучшении жилищных условий для граждан, проживающих в городах с низким уровнем строительной активности. Это изменение позволит многодетным семьям и семьям с детьми приобретать жильё на вторичном рынке, что значительно расширяет их возможности для улучшения жилищных условий.

"Семейная ипотека уже расширена на вторичное жильё в городах с низким уровнем строительства", — сказал Владимир Путин.

Цели и задачи программы

Программа семейной ипотеки является важным инструментом государственной поддержки, направленным на снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми, помогая им приобрести собственное жильё.

Расширение программы на вторичное жильё должно позволить охватить больше семей и улучшить доступность жилья в регионах, где строительство нового жилья ограничено.