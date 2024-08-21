Шести лет недостаточно: масть убитой подростками школьницы обжалует приговор

Мать 13-летней школьницы, которая погибла от рук двух подростков в Приморском районе Санкт-Петербурга, намерена обжаловать приговор суда. Она считает, что приговор слишком мягкий и не отражает всей тяжести совершённого преступления.

Трагедия произошла 30 апреля 2023 года. Двое подростков, 16-летний юноша и его 15-летняя подруга, пригласили знакомую школьницу на "пикник" в лесополосу. Во время "пикника" юноша достал молоток и нанёс несколько ударов по голове девочки, в то время как его подруга снимала происходящее на телефон. От полученных травм школьница скончалась на месте.

После преступления подростки отправили матери девочки сообщение от лица погибшей, а затем разбили телефон и закопали тело.

Полиция задержала подростков 3 мая. Они признали свою вину, но, по версии следствия, у них не было чёткого мотива для убийства. Следователи предположили, что убийство было совершено для самоутверждения.

Выборгский районный суд признал юношу виновным в убийстве малолетнего и приговорил его к семи годам колонии, а его подругу — к шести годам колонии.

Мать погибшей девочки намерена обжаловать приговор, так как считает его несправедливым и несоразмерным степени жестокости, проявленной подростками. Она опасается, что через несколько лет подростки, отбыв лишь часть срока, окажутся на свободе и могут причинить вред другим детям.

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