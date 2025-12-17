Курьер, водитель, исполнитель — и вдруг работник: в России меняют правила цифровой игры

Работа через цифровые платформы всё чаще выходит за рамки привычного фриланса и всё больше напоминает классические трудовые отношения. Этот сдвиг профсоюзы предлагают закрепить на уровне закона. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на проект поправок, подготовленный Федерацией независимых профсоюзов России.

Платформы предлагают приравнять к работодателям

ФНПР выступила с инициативой внести в Трудовой кодекс РФ отдельные нормы, которые будут регулировать отношения между цифровыми платформами и исполнителями заказов. Речь идёт о маркетплейсах, сервисах доставки, агрегаторах услуг и других онлайн-площадках, через которые граждане получают заказы и доход.

В документе подробно перечислены ситуации, при которых взаимодействие между платформой и исполнителем может быть признано трудовыми отношениями. В частности, если цифровая платформа устанавливает обязательные правила работы, распределяет задания, контролирует процесс их выполнения и оценивает исполнителя через систему пользовательских отзывов.

Ключевые признаки трудовых отношений

Дополнительными основаниями для признания таких отношений трудовыми названы ограничения со стороны платформы. Это может касаться возможности выбора рабочего времени, отказа от заданий или влияния на уровень дохода исполнителя.

Также в перечень вошли случаи, когда платформа ограничивает право работать с клиентами вне своей экосистемы. Для квалификации отношений как трудовых, согласно проекту, достаточно наличия как минимум двух таких признаков одновременно. Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволяет учитывать специфику платформенной занятости и избегать формального подхода.

Масштаб возможных изменений

Идея законодательного закрепления платформенной занятости обсуждается не первый месяц. В ноябре председатель ФНПР Сергей Черногаев сообщил о подготовке соответствующих изменений на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его оценке, в случае принятия поправок они затронут около 9,5 млн человек, которые сегодня работают через цифровые платформы. Это может существенно изменить их правовой статус, а также повлиять на обязанности самих платформ в части социальных гарантий и ответственности перед исполнителями.