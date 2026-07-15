Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
курьер на велосипеде
курьер на велосипеде
© Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:33

Подработка превращается во вторую зарплату: одна профессия неожиданно вырвалась вперед

Самыми выгодными вариантами для получения дополнительного дохода сегодня остаются деятельность в рамках основной профессии и сезонные проекты. Об этом в комментарии NewsInfo рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Ранее сообщалось, что самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители нового поколения могут зарабатывать на этой позиции более восьмидесяти тысяч рублей в месяц.

В России рынок труда столкнулся с серьезными барьерами, когда забытые рабочие профессии внезапно стали главными из-за масштабного дефицита кадров. В то же время аналитики отмечают, что высокая активность соискателей в текущем году указывает на то, что российский рынок труда постепенно охлаждается после периода перегрева.

По мнению Булкиной, если дополнительная занятость соотносится с основной квалификацией, она не только приносит деньги, но и помогает специалисту развивать навыки в разных условиях и коллективах. Кроме того, такой подход создает "подушку безопасности" для сотрудника.

"Такая подработка не требует траты времени на освоение новых профессий, зато создает условия, когда подобные профессиональные задачи решаются в разных условиях, разных коллективах, что значительно обогащает профессионала. Кроме того, если что-то пойдет не так на основном месте работы, то подработка может стать хорошим запасным вариантом основной работы", — отметила эксперт.

Она добавила, что уровень дохода при выборе подработки напрямую зависит от дефицита специалистов и профессиональных навыков. В частности, на рынке труда наблюдается тенденция, когда бизнесу становится тяжелее нанимать людей даже при наличии открытых позиций. При этом стоит учитывать, что некоторые строительные специальности, такие как монтажник, требуют обязательного наличия допусков, которые необходимо получить заранее.

"Что касается абсолютной суммы денег, которую можно получить за подработку, то она определяется дефицитом кадров, скоростью обучения и профессионализмом работника. Уже три года несменяемым лидером по оплате всесезонной подработки становятся курьеры. С учетом текущего летнего периода очень востребованы работники пляжей и спасатели. Они могут получать порядка восьмидесяти тысяч рублей, аниматоры — до ста шестидесяти тысяч, тренеры по водным видам спорта — до двухсот пятидесяти тысяч рублей в месяц", — пояснила HR-эксперт.

Для сравнения, вожатые в детских лагерях, продавцы в курортных точках или временные рабочие в аграрном секторе зарабатывают от восьмидесяти до ста двадцати тысяч рублей. Однако такие вакансии зачастую предполагают интенсивную нагрузку, из-за чего их сложно совмещать с основной занятостью.

Примечательно, что в отдельных секторах промышленности дефицит рабочих кадров превышает восемьсот тысяч человек, что вынуждает работодателей постоянно пересматривать зарплатные предложения. Масштаб кадровой нехватки в крупных мегаполисах также приводит к тому, что дефицит рабочих кадров в Москве достиг семидесяти процентов, провоцируя непрерывную гонку зарплат.

Читайте также

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разработчиков подвинули алгоритмы: как нейросети меняют рынок вакансий 10.07.2026 в 16:54

HR-эксперт Александр Сивовгривов назвал NewsInfo причины снижения востребованности на рынке труда IT-специалистов.

Читать полностью » Минимальный оклад хотят загнать в рамки: почему для компаний это может обернуться проблемой 09.07.2026 в 16:57

Юрист Александр Ксенофонтов прокомментировал NewsInfo инициативу законодательно закрепить долю фиксированной части в доходах сотрудников.

Читать полностью » Новичок приходит за миллионом на биржу: вот почему мечта о быстрых деньгах быстро разбивается 09.07.2026 в 13:09

Финансовый аналитик Александр Лежава напомнил NewsInfo, к чему приводит инвестирование крупных денежных сумм без должного опыта.

Читать полностью » Финансовая подушка кажется недостижимой: вот что мешает ее собрать 08.07.2026 в 15:25

Финансовый советник Анна Карпычева объяснила NewsInfo, как сформировать денежный резерв даже с маленьким доходом.

Читать полностью » Малый бизнес манит свободой, но бьет по кошельку: почему новички прогорают быстрее, чем получают прибыль 07.07.2026 в 12:07

Экономист Андрей Колганов назвал NewsInfo факторы риска при открытии собственного бизнеса.

Читать полностью » Банк требует деньги, а платить нечем: есть способ не доводить дело до банкротства 03.07.2026 в 14:23

Экономист Игорь Балынин назвал NewsInfo альтернативы банкротству при задолженности перед банком.

Читать полностью » Россиянам разрешат открывать вклады по лицу и голосу: банки готовятся к новой проблеме 02.07.2026 в 17:25

Финансовый эксперт Дмитрий Баранов объяснил NewsInfo, почему цифровизация банковских услуг зависит от человеческого фактора и сложных правовых коллизий.

Читать полностью » Самозанятым готовят новую планку доходов: почему прежняя перестала быть актуальной 02.07.2026 в 13:14

Эксперт по экономике Станислав Наумов прокомментировал NewsInfo инициативу увеличить предельный годовой доход самозанятых.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Ипотека получила неожиданного соперника: рынок недвижимости готовит поворот
Красота и здоровье
Возраст больше не защищает: что ускоряет болезни у молодых людей
Экономика
Портфолио больше не главное: работодатели проверяют кандидатов совсем иначе
Авто и мото
Продажи электромобилей в России выросли на 22,5 процента в первом квартале 2026 года
Туризм
Особенности отдыха в Анапе летом: эксперты дали советы по выбору дат поездки на море
Красота и здоровье
Организм начал накапливать сахар из-за системной ошибки: к чему привела попытка лечь после еды
Общество
Мультик на планшете быстро прекращает детский плач: тревожный эффект родители замечают слишком поздно
Советы и рекомендации
Деньги от друзей могут принять за доход: что выдает подозрительные переводы по карте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet