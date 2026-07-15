Подработка превращается во вторую зарплату: одна профессия неожиданно вырвалась вперед

Самыми выгодными вариантами для получения дополнительного дохода сегодня остаются деятельность в рамках основной профессии и сезонные проекты. Об этом в комментарии NewsInfo рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Ранее сообщалось, что самой прибыльной подработкой для молодых россиян оказалась работа монтажником. В среднем представители нового поколения могут зарабатывать на этой позиции более восьмидесяти тысяч рублей в месяц.

В России рынок труда столкнулся с серьезными барьерами, когда забытые рабочие профессии внезапно стали главными из-за масштабного дефицита кадров. В то же время аналитики отмечают, что высокая активность соискателей в текущем году указывает на то, что российский рынок труда постепенно охлаждается после периода перегрева.

По мнению Булкиной, если дополнительная занятость соотносится с основной квалификацией, она не только приносит деньги, но и помогает специалисту развивать навыки в разных условиях и коллективах. Кроме того, такой подход создает "подушку безопасности" для сотрудника.

"Такая подработка не требует траты времени на освоение новых профессий, зато создает условия, когда подобные профессиональные задачи решаются в разных условиях, разных коллективах, что значительно обогащает профессионала. Кроме того, если что-то пойдет не так на основном месте работы, то подработка может стать хорошим запасным вариантом основной работы", — отметила эксперт.

Она добавила, что уровень дохода при выборе подработки напрямую зависит от дефицита специалистов и профессиональных навыков. В частности, на рынке труда наблюдается тенденция, когда бизнесу становится тяжелее нанимать людей даже при наличии открытых позиций. При этом стоит учитывать, что некоторые строительные специальности, такие как монтажник, требуют обязательного наличия допусков, которые необходимо получить заранее.

"Что касается абсолютной суммы денег, которую можно получить за подработку, то она определяется дефицитом кадров, скоростью обучения и профессионализмом работника. Уже три года несменяемым лидером по оплате всесезонной подработки становятся курьеры. С учетом текущего летнего периода очень востребованы работники пляжей и спасатели. Они могут получать порядка восьмидесяти тысяч рублей, аниматоры — до ста шестидесяти тысяч, тренеры по водным видам спорта — до двухсот пятидесяти тысяч рублей в месяц", — пояснила HR-эксперт.

Для сравнения, вожатые в детских лагерях, продавцы в курортных точках или временные рабочие в аграрном секторе зарабатывают от восьмидесяти до ста двадцати тысяч рублей. Однако такие вакансии зачастую предполагают интенсивную нагрузку, из-за чего их сложно совмещать с основной занятостью.

Примечательно, что в отдельных секторах промышленности дефицит рабочих кадров превышает восемьсот тысяч человек, что вынуждает работодателей постоянно пересматривать зарплатные предложения. Масштаб кадровой нехватки в крупных мегаполисах также приводит к тому, что дефицит рабочих кадров в Москве достиг семидесяти процентов, провоцируя непрерывную гонку зарплат.

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