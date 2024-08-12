Четверть прибыли французской компании была получена от российских потребителей

AFP: 25% прибыли Leroy Merlin в 2023 году была получена на российском рынке

AFP заявило, что в 2023 году 25% прибыли французской компании Leroy Merlin было получено от операций на российском рынке. Сумма прибыли от деятельности в России составила €287,4 млн, что является четвертью от общей прибыли материнской группы Adeo, равной €1,143 млрд.

В марте 2023 года группа Adeo объявила о планах передать управление российским подразделением местному руководству, что и было осуществлено в течение года. В июне 2024 года руководство компании приняло решение о смене бренда с Leroy Merlin на "Лемана про".

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