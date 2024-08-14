Военные компании Запада являются основными выгодоприобретателями вооружённого конфликта на Украине. Такое мнение высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для портала InfoBRICS, который публикует новости, мнения и аналитические тексты.

Лукас Лейрос акцентировал внимание на немецком производителе автомобилей и вооружений со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, Германии, Rheinmetall, чья продукция отправляется на Украину. Концерн сообщил об увеличении прибыли чуть больше, чем на 90% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Аналитик отметил, что немецкий производитель, который является одним из главных изготовителей вооружений в Европе, в два раза увеличил свою прибыль посредством обеспечения собственной продукцией украинскую сторону. Лукас Лейрос добавил, что вполне можно придерживаться мнения, что конфликт на Украине спас военные инвестиции немецкого концерна.

Как сообщил аналитик, до того, как началась СВО, инвестиции организации в военный сектор значительно уменьшились, а основная часть прибыли была с продажи деталей для машин.

По мнению Лукаса Лейроса, солдаты Украины погибают для того, чтобы оборонные организации по типу этого немецкого концерна продолжали получать денежные средства. К тому же, добавил он, когда речь заходит о подобных больших денежных средствах, то интерес к крупным частным инвестициям появляется и у стран Запада. По мнению Лукаса Лейроса, изготавливающие оружие организации не хотят, чтобы вооружённый конфликт заканчивался.

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