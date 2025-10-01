Фонтан иссякает: что происходит с главной нефтяной жилой России

Доходы бюджетов нефтегазовых регионов Урала вновь сократились. По данным рейтингового агентства АКРА, за год ХМАО, ЯНАО и Тюменская область недополучили порядка 64 миллиардов рублей налога на прибыль.

Основные цифры

Исследование, опубликованное "Коммерсантом", показало:

Тюменская область потеряла около 30 млрд рублей ;

ХМАО - около 17 млрд рублей ;

ЯНАО - также около 17 млрд рублей.

Сборы налога на прибыль, вместе с НДФЛ формирующие основу региональных бюджетов, сократились на 9% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее снижение составляло 15%.

Причины и последствия

Эксперты связывают падение с общей экономической конъюнктурой и снижением поступлений от нефтегазовой отрасли, которая играет ключевую роль для "тюменской матрёшки".

Главный риск — увеличение дефицита региональных бюджетов, что может повлечь за собой:

сокращение инвестиционных программ;

замедление финансирования инфраструктурных проектов;

рост долговой нагрузки.

Итог

Хотя темпы падения налоговых сборов замедлились по сравнению с прошлым годом, тенденция остаётся негативной. Региональным властям предстоит искать новые источники доходов, чтобы компенсировать недобор и удержать баланс бюджетов.