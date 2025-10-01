Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нефтяные качалки на закате
Нефтяные качалки на закате
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Фонтан иссякает: что происходит с главной нефтяной жилой России

АКРА: бюджеты нефтегазовых регионов Сибири и Урала потеряли 64 млрд рублей налога на прибыль

Доходы бюджетов нефтегазовых регионов Урала вновь сократились. По данным рейтингового агентства АКРА, за год ХМАО, ЯНАО и Тюменская область недополучили порядка 64 миллиардов рублей налога на прибыль.

Основные цифры

Исследование, опубликованное "Коммерсантом", показало:

  • Тюменская область потеряла около 30 млрд рублей;

  • ХМАО - около 17 млрд рублей;

  • ЯНАО - также около 17 млрд рублей.

Сборы налога на прибыль, вместе с НДФЛ формирующие основу региональных бюджетов, сократились на 9% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее снижение составляло 15%.

Причины и последствия

Эксперты связывают падение с общей экономической конъюнктурой и снижением поступлений от нефтегазовой отрасли, которая играет ключевую роль для "тюменской матрёшки".

Главный риск — увеличение дефицита региональных бюджетов, что может повлечь за собой:

  • сокращение инвестиционных программ;

  • замедление финансирования инфраструктурных проектов;

  • рост долговой нагрузки.

Итог

Хотя темпы падения налоговых сборов замедлились по сравнению с прошлым годом, тенденция остаётся негативной. Региональным властям предстоит искать новые источники доходов, чтобы компенсировать недобор и удержать баланс бюджетов.

