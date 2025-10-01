Фонтан иссякает: что происходит с главной нефтяной жилой России
Доходы бюджетов нефтегазовых регионов Урала вновь сократились. По данным рейтингового агентства АКРА, за год ХМАО, ЯНАО и Тюменская область недополучили порядка 64 миллиардов рублей налога на прибыль.
Основные цифры
Исследование, опубликованное "Коммерсантом", показало:
Тюменская область потеряла около 30 млрд рублей;
ХМАО - около 17 млрд рублей;
ЯНАО - также около 17 млрд рублей.
Сборы налога на прибыль, вместе с НДФЛ формирующие основу региональных бюджетов, сократились на 9% в годовом выражении. Для сравнения: годом ранее снижение составляло 15%.
Причины и последствия
Эксперты связывают падение с общей экономической конъюнктурой и снижением поступлений от нефтегазовой отрасли, которая играет ключевую роль для "тюменской матрёшки".
Главный риск — увеличение дефицита региональных бюджетов, что может повлечь за собой:
сокращение инвестиционных программ;
замедление финансирования инфраструктурных проектов;
рост долговой нагрузки.
Итог
Хотя темпы падения налоговых сборов замедлились по сравнению с прошлым годом, тенденция остаётся негативной. Региональным властям предстоит искать новые источники доходов, чтобы компенсировать недобор и удержать баланс бюджетов.
