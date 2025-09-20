Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Терраса к дому
Терраса к дому
© commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:23

Профилированный брус: плюсы и минусы материала для строительства

Профилированный брус: преимущества цельного и клеёного материала

Дерево остаётся одним из самых востребованных материалов для частного домостроения. Несмотря на появление бетона, кирпича и современных композитов, деревянные дома продолжают строить — и не только из-за традиций. Экологичность, теплоёмкость и уют делают древесину выбором тех, кто хочет жить ближе к природе. Среди современных решений особое место занимает профилированный брус, или профбрус. Он позволяет возводить красивые, прочные и тёплые дома без сложной отделки.

Что такое профилированный брус

Профилированный брус — это пиломатериал, которому на производстве придают специальное сечение. В отличие от обычного бруса, у профилированного есть замковые соединения (шип-паз), вентиляционные пазы и шлифованные поверхности. Всё это улучшает эксплуатационные характеристики и ускоряет строительство.

Производят профилированный брус из цельного массива дерева или из ламелей, склеенных между собой. Второй вариант известен как клеёный брус.

Разновидности профбруса

  • Цельный профбрус естественной влажности - доступный по цене, но требует времени на усадку.

  • Цельный камерной сушки - более качественный, влажность около 15%.

  • Клеёный профбрус - из сухих ламелей, даёт минимальную усадку (до 1%). Можно заселяться сразу после строительства.

Сравнение вариантов

Вид бруса Влажность Усадка Цена Применение
Естественной влажности До 20% До 5% Ниже Бюджетные дома, бани
Камерной сушки 12-15% 3-4% Средняя Жилые дома
Клеёный профбрус До 12% 1% Выше Коттеджи, быстрая постройка

Преимущества профилированного бруса

  1. Замок-шип/паз - надёжное соединение, не требует дополнительного утепления.

  2. Вентиляционные пазы - снижают риск деформаций, защищают от плесени.

  3. Шлифованная поверхность - внутренняя сторона не нуждается в отделке.

  4. Размерный ряд - подходит и для несущих стен, и для перегородок.

Советы шаг за шагом

  1. Определите бюджет и сроки заселения.

  2. Если нужен быстрый результат — выбирайте клеёный брус.

  3. При ограниченном бюджете можно взять цельный, но сухой, иначе придётся ждать усадки.

  4. Обращайте внимание на сертификаты и влажность: показатель выше 20% — риск брака.

  5. Заказывайте пиломатериал у проверенных производителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка сырого бруса → сильная усадка и трещины → использовать камерную сушку.

  • Отсутствие антисептической обработки → плесень и грибок → обработка биозащитными составами.

  • Экономия на клеёном брусе → долгий срок усадки → выбор зависит от готовности ждать.

А что если…

А что если хочется дом из дерева, но нет времени ждать усадки? Тогда единственный вариант — клеёный профбрус. Он дороже, но жить в таком доме можно сразу после строительства.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экологичность Дороже, чем обычный брус
Красивый внешний вид Требует защиты от влаги и насекомых
Тёплый материал Усадка (у цельного бруса)
Быстрая сборка Зависимость качества от производителя

FAQ

Сколько усаживается дом из профбруса?
Из цельного — до 2 лет, из клеёного — около 1%.

Нужна ли отделка внутри дома?
Нет, шлифованная поверхность клеёного бруса часто используется как готовая отделка.

Какой брус лучше для бани?
Подойдёт цельный профбрус камерной сушки — он дешевле клеёного и выдерживает влажность.

Профилированный брус — это оптимальный баланс между традициями деревянного зодчества и современными технологиями. Его ровные формы, замковые соединения и устойчивость к влаге делают строительство быстрым и надёжным. Выбор между цельным и клеёным профбрусом зависит от бюджета и сроков: первый позволяет сэкономить, но требует времени на усадку, второй стоит дороже, зато обеспечивает немедленное заселение и стабильность конструкции. В любом случае профилированный брус остаётся одним из лучших материалов для тёплых, красивых и долговечных деревянных домов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Увлажнитель с подсветкой улучшает микроклимат и создаёт уют в спальне сегодня в 8:27

Увлажнитель с подсветкой превращает уход за домом в красивый ритуал

Увлажнитель с подсветкой объединяет заботу о здоровье и атмосферу уюта, превращая уход за воздухом в элемент современного домашнего ритуала.

Читать полностью » Сода и перекись водорода очищают швы между плиткой и возвращают белизну вчера в 22:31

Белые швы против тёмных пятен: простая смесь, которая рушит планы плесени

Простой и бюджетный способ вернуть белизну плиточным швам без лишней химии. Удивительно, как две доступные вещи могут так эффективно работать.

Читать полностью » Эксперты по уборке: уксус и спирт не уступают магазинным средствам для мытья окон вчера в 21:10

Чистые окна за копейки: три домашних раствора лучше любого дорогого средства

Простые домашние растворы помогут сделать стекла сияющими без лишних затрат и усилий. Узнайте, как добиться блеска без разводов.

Читать полностью » Чеснок используют для отпугивания крыс и мышей в домах и на дачах вчера в 20:46

Крысы и мыши чувствуют себя хозяевами? Один запах превращает их в беглецов

Осенью крысы и мыши активизируются и могут стать серьёзной проблемой для дома и сада. Узнайте, какой доступный продукт поможет прогнать их без химии.

Читать полностью » Можно ли вернуть шторам прежнюю длину после стирки — разъяснение экспертов вчера в 19:36

Усадка напала исподтишка? Простые трюки, которые вытягивают шторы обратно

После стирки шторы могут неожиданно сесть. Узнайте простые способы вернуть им длину и предотвратить усадку в будущем.

Читать полностью » Ошибки при использовании капсул для посудомойки и их последствия вчера в 18:32

Капсула не работает, если она не там: как один жест портит всю мойку

В сети советуют класть капсулы для посудомоечной прямо на дно машины. Узнайте, почему это ошибка и где на самом деле их место.

Читать полностью » Лайфхак для ванной: рулон туалетной бумаги превращается в освежитель воздуха вчера в 17:25

Туалетная бумага больше не та: капля масла — и у вас домашний SPA каждый день

Простая хитрость с туалетной бумагой и эфирным маслом поможет надолго освежить ванную без аэрозолей и дорогих ароматизаторов.

Читать полностью » Можно ли использовать сушильные салфетки вместо влажных — разъяснение экспертов вчера в 16:19

Не чистит, а притягивает: как салфетка из сушилки наводит идеальную чистоту в туалете

Обычная сушильная салфетка может стать быстрым решением для уборки. Узнайте, как использовать её для наведения порядка в ванной за минуты.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Почему яблоки портятся на деревьях: агрономы объяснили, как справиться с монилиозом
Авто и мото

Цены на Ferrari Mondial резко выросли из-за редкости модели — данные аукционов
Спорт и фитнес

Домашняя тренировка ног: как использовать резинки, прыжки и суперсеты для роста мышц
Красота и здоровье

Нарколог Алексей Казанцев предупреждает: алкоголь разрушает 200 органов
Наука

В Ираке стартуют раскопки древнего города с целью создания цифровой реконструкции истории
Садоводство

Осенний компост в Смоленской области укрепит урожай весной
Садоводство

Оптимальное время деления луковичных — поздняя весна или осень до замерзания почвы
ДФО

Смерчи во Владивостоке в 1997 году: катер в воздухе, хаос на станциях и разрушения предприятий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet