Рак, который не болит до последнего: почему симптомы могут быть проигнорированы

Каждый год в мире фиксируется почти 878 тысяч новых случаев рака головы и шеи. Это страшное заболевание поражает полость рта, глотку, гортань и близлежащие структуры, занимая 6-7 место по распространенности среди всех видов рака. Особенно часто с этим заболеванием сталкиваются мужчины, что связано с более высоким уровнем курения и потребления алкоголя среди этой группы.

Почему опухоли головы и шеи так опасны?

Злокачественные опухоли головы и шеи могут развиваться на фоне курения и употребления алкоголя. По данным исследователей, до 85% таких опухолей связаны с табакокурением. Вред от алкоголя лишь усиливает канцерогенный эффект. Эта смертельная комбинация вызывает до 72% всех заболеваний в данной области.

Однако рак в этой области часто диагностируется на поздних стадиях. Симптомы, такие как осиплость голоса, язвы во рту, затруднённое глотание, многие не воспринимают как тревожные и часто не обращаются к врачу. Это и становится основной причиной низких показателей выживаемости.

Важность ранней диагностики

К сожалению, только 30% пациентов обращаются за помощью на ранних стадиях заболевания. Те, кто попадает в медицинские учреждения позднее, сталкиваются с суровыми последствиями: множественными операциями, потерей голосовых связок, части лица и других тканей. Этот процесс не только физически, но и психологически травмирует пациента.

"Пациентов часто ждут многочасовые операции по удалению нижней челюсти, языка, гортани. Это требует серьёзной реабилитации и влияет на качество жизни", — поясняет Дмитрий Истомин, главный врач Тульского областного клинического онкологического диспансера. Такие операции, даже при успешном лечении, могут оставить людей без возможности говорить или есть, что приводит к социальной изоляции.

Профилактика — лучший выход

Если заболевание обнаружено вовремя, шанс на успешное лечение значительно возрастает. В этом контексте важнейшую роль играет профилактика. Уже сейчас в Тульской области активно действует проект "Онкопатруль", направленный на раннюю диагностику рака и информирование людей о рисках. В рамках этого проекта в 2022 году был проведён мастер-класс по рентгенохирургии опухолей головы и шеи.

"Своевременное обращение к врачу и отказ от вредных привычек — важные шаги на пути к улучшению ситуации", — подчеркивает Истомин.

Одним из таких шагов является отказ от курения, который можно начать с перехода на менее вредные никотинсодержащие продукты. Это, хотя и не делает употребление табака безопасным, всё же может снизить онкологические риски.

Здоровьесбережение на рабочем месте

Профилактика рака также требует внимания к условиям труда. Курение на работе, хронический стресс и неправильное питание формируют скрытую зону риска, которую трудно отслеживать. Именно поэтому важным элементом профилактики становится вовлечение работодателей. Тульская Торгово-промышленная палата активно занимается внедрением здоровьесберегающих практик на предприятиях, создавая рабочие группы для разработки механизмов борьбы с хроническими заболеваниями, связанными с образом жизни сотрудников.

"В условиях дефицита кадров потеря даже одного опытного сотрудника — это серьёзный удар для бизнеса", — отмечает президент Тульской ТПП Андрей Шестаков.

Вовлечение руководителей предприятий в здоровьесбережение на рабочих местах позволит не только сохранить кадровый потенциал, но и повысить общую устойчивость региона.

Заключение

Рак головы и шеи остаётся серьёзной угрозой, но раннее выявление заболевания и соблюдение профилактических мер дают шанс на успешное лечение и сохранение качества жизни. Важно не игнорировать симптомы, а своевременно обращаться к врачу и вести здоровый образ жизни. Это не только спасает жизни, но и укрепляет общую устойчивость общества.