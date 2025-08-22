Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Рак, который не болит до последнего: почему симптомы могут быть проигнорированы

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога

Каждый год в мире фиксируется почти 878 тысяч новых случаев рака головы и шеи. Это страшное заболевание поражает полость рта, глотку, гортань и близлежащие структуры, занимая 6-7 место по распространенности среди всех видов рака. Особенно часто с этим заболеванием сталкиваются мужчины, что связано с более высоким уровнем курения и потребления алкоголя среди этой группы.

Почему опухоли головы и шеи так опасны?
Злокачественные опухоли головы и шеи могут развиваться на фоне курения и употребления алкоголя. По данным исследователей, до 85% таких опухолей связаны с табакокурением. Вред от алкоголя лишь усиливает канцерогенный эффект. Эта смертельная комбинация вызывает до 72% всех заболеваний в данной области.

Однако рак в этой области часто диагностируется на поздних стадиях. Симптомы, такие как осиплость голоса, язвы во рту, затруднённое глотание, многие не воспринимают как тревожные и часто не обращаются к врачу. Это и становится основной причиной низких показателей выживаемости.

Важность ранней диагностики
К сожалению, только 30% пациентов обращаются за помощью на ранних стадиях заболевания. Те, кто попадает в медицинские учреждения позднее, сталкиваются с суровыми последствиями: множественными операциями, потерей голосовых связок, части лица и других тканей. Этот процесс не только физически, но и психологически травмирует пациента.

"Пациентов часто ждут многочасовые операции по удалению нижней челюсти, языка, гортани. Это требует серьёзной реабилитации и влияет на качество жизни", — поясняет Дмитрий Истомин, главный врач Тульского областного клинического онкологического диспансера. Такие операции, даже при успешном лечении, могут оставить людей без возможности говорить или есть, что приводит к социальной изоляции.

Профилактика — лучший выход
Если заболевание обнаружено вовремя, шанс на успешное лечение значительно возрастает. В этом контексте важнейшую роль играет профилактика. Уже сейчас в Тульской области активно действует проект "Онкопатруль", направленный на раннюю диагностику рака и информирование людей о рисках. В рамках этого проекта в 2022 году был проведён мастер-класс по рентгенохирургии опухолей головы и шеи.

"Своевременное обращение к врачу и отказ от вредных привычек — важные шаги на пути к улучшению ситуации", — подчеркивает Истомин.

Одним из таких шагов является отказ от курения, который можно начать с перехода на менее вредные никотинсодержащие продукты. Это, хотя и не делает употребление табака безопасным, всё же может снизить онкологические риски.

Здоровьесбережение на рабочем месте
Профилактика рака также требует внимания к условиям труда. Курение на работе, хронический стресс и неправильное питание формируют скрытую зону риска, которую трудно отслеживать. Именно поэтому важным элементом профилактики становится вовлечение работодателей. Тульская Торгово-промышленная палата активно занимается внедрением здоровьесберегающих практик на предприятиях, создавая рабочие группы для разработки механизмов борьбы с хроническими заболеваниями, связанными с образом жизни сотрудников.

"В условиях дефицита кадров потеря даже одного опытного сотрудника — это серьёзный удар для бизнеса", — отмечает президент Тульской ТПП Андрей Шестаков.

Вовлечение руководителей предприятий в здоровьесбережение на рабочих местах позволит не только сохранить кадровый потенциал, но и повысить общую устойчивость региона.

Заключение
Рак головы и шеи остаётся серьёзной угрозой, но раннее выявление заболевания и соблюдение профилактических мер дают шанс на успешное лечение и сохранение качества жизни. Важно не игнорировать симптомы, а своевременно обращаться к врачу и вести здоровый образ жизни. Это не только спасает жизни, но и укрепляет общую устойчивость общества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Saint Laurent, Gucci, Prada: какие цвета станут хитом сезона по версии брендов сегодня в 17:43

Осенняя палитра 2025: три секретных оттенка, которые перевернут ваш гардероб — бренды уже раскрыли карты

Осень-Зима 2025: оранжевый, шоколадный и аметистовый стали главными цветами сезона. Как Saint Laurent, Gucci и Prada используют их в коллекциях — секреты стиля.

Читать полностью » Корица содержит 8,3 мг железа на 100 г — больше, чем шпинат и говядина сегодня в 17:36

Поднимите гемоглобин без таблеток: этот секрет знают только диетологи

Узнайте, как корица может стать неожиданным источником железа в вашем рационе. Сравнение с мясом, шпинатом и советы нутрициолога помогут правильно включить эту специю в диету.

Читать полностью » Диетолог Меган Миллер назвала продукты для снятия вздутия и улучшения пищеварения сегодня в 16:37

Летние застолья оставили тяжесть: эти продукты очищают организм быстрее аптечных средств

Узнайте, как быстро восстановиться после обильных застолий с помощью простых советов и питания, включая пробиотики и клетчатку, от диетолога. 

Читать полностью » Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов сегодня в 16:19

С утра вместо пользы — проблемы: чего не знают любители лимонной воды

Узнайте, как правильно приготовить лимонную воду, чтобы получить максимум пользы для здоровья. Пошаговый рецепт, важные советы и секреты от специалистов.

Читать полностью » Врач Павел Керекеша назвал главные причины появления косточек на стопах сегодня в 15:41

Косточка на ноге не появляется случайно: что запускает механизм деформации

Почему у всех появляются косточки на стопах? Узнайте 5 скрытых причин и важные профилактические советы от экспертов для здоровья ваших ног.

Читать полностью » Авокадо укрепляет иммунитет и снижает риск катаракты сегодня в 15:12

Фрукт, который стирает морщины и защищает сердце: почему он ещё не в вашем меню

Узнайте о невероятной пользе авокадо для здоровья: от снижения холестерина до укрепления иммунитета. Рецепт вкусного и полезного смузи с авокадо для здоровья.

Читать полностью » Аллергия, астма и усталость: как домашняя пыль влияет на здоровье сегодня в 14:14

Невидимая угроза: как домашняя пыль вызывает проблемы с кожей и когнитивные нарушения

Домашняя пыль – не просто грязь, а настоящая угроза! Узнайте, что скрывается в этой бомбе замедленного действия и как она отравляет вашу жизнь. От аллергии до когнитивных нарушений – раскроем все секреты!

Читать полностью » Диетолог Соломатина: заразиться эхинококком можно и в городе при контакте с животными сегодня в 14:02

Случайный снимок спас жизнь: врачи обнаружили паразита в лёгком подростка

17-летняя москвичка два года не подозревала, что в её лёгком растёт эхинококковая киста. Специалисты объясняют, как происходит заражение этим опасным паразитом и на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

На Красной площади стартовал международный фестиваль "Спасская башня"
Культура и шоу-бизнес

Netflix выпустит мини-сериал о президенте США Джеймсе Гарфилде 6 ноября
Авто и мото

Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов
Авто и мото

Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации
Туризм

Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона
Еда

Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза
Еда

Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму
Еда

Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru