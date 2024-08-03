Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Депутат Нилов: в России наблюдается дефицит водителей и специалистов в сельском хозяйстве
  1. Главная
  2. Общество

Депутат Госдумы по труду рассказал, специалистов каких профессий в России не хватает больше всего

Депутат Нилов: в России наблюдается дефицит водителей и специалистов в сельском хозяйстве

В России существует значительный дефицит определённых категорий специалистов, в частности, водителей и работников сельского хозяйства, как рассказал Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он подчеркнул, что страна испытывает нехватку рабочих кадров в различных отраслях, сообщает News.Ru.

"Профессионалы рабочих специальностей катастрофически нужны нашей экономике. В частности, в аграрном секторе ощущается серьёзная нехватка квалифицированных работников. Также критическая ситуация складывается с водителями, особенно с водителями мусоровозов", — заявил Нилов.

Он также отметил, что многие ранее занятые на стройках или в ЖКХ переходят на работу курьерами, где условия труда более гибкие и доходы зачастую выше, чем у специалистов с фиксированным рабочим днём.

Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail.Kineev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его

В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его "новой чумой"

Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности.

Читать полностью
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково

Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково

В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.

Читать полностью

Общество

Врач Ковалева: сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка

Врач Ковалева: сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка

Врач-дерматолог Вера Ковалева подчеркнула, что сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка.

Читать полностью
Депутат Нилов: специалисты в системах здравоохранения и образования получают низкие зарплаты

Депутат Нилов: специалисты в системах здравоохранения и образования получают низкие зарплаты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о низких зарплатах в российском здравоохранении, социальном обслуживании и образовании, и призвал к их повышению.

Читать полностью

Новости