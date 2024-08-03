Депутат Госдумы по труду рассказал, специалистов каких профессий в России не хватает больше всего

В России существует значительный дефицит определённых категорий специалистов, в частности, водителей и работников сельского хозяйства, как рассказал Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он подчеркнул, что страна испытывает нехватку рабочих кадров в различных отраслях, сообщает News.Ru.
"Профессионалы рабочих специальностей катастрофически нужны нашей экономике. В частности, в аграрном секторе ощущается серьёзная нехватка квалифицированных работников. Также критическая ситуация складывается с водителями, особенно с водителями мусоровозов", — заявил Нилов.
Он также отметил, что многие ранее занятые на стройках или в ЖКХ переходят на работу курьерами, где условия труда более гибкие и доходы зачастую выше, чем у специалистов с фиксированным рабочим днём.
Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail.Kineev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его "новой чумой"
Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности.
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково
В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.
Врач Ковалева: сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка
Врач-дерматолог Вера Ковалева подчеркнула, что сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка.
Депутат Нилов: специалисты в системах здравоохранения и образования получают низкие зарплаты
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о низких зарплатах в российском здравоохранении, социальном обслуживании и образовании, и призвал к их повышению.