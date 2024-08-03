Депутат Госдумы по труду рассказал, специалистов каких профессий в России не хватает больше всего

Депутат Нилов: в России наблюдается дефицит водителей и специалистов в сельском хозяйстве

В России существует значительный дефицит определённых категорий специалистов, в частности, водителей и работников сельского хозяйства, как рассказал Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он подчеркнул, что страна испытывает нехватку рабочих кадров в различных отраслях, сообщает News.Ru.

"Профессионалы рабочих специальностей катастрофически нужны нашей экономике. В частности, в аграрном секторе ощущается серьёзная нехватка квалифицированных работников. Также критическая ситуация складывается с водителями, особенно с водителями мусоровозов", — заявил Нилов.

Он также отметил, что многие ранее занятые на стройках или в ЖКХ переходят на работу курьерами, где условия труда более гибкие и доходы зачастую выше, чем у специалистов с фиксированным рабочим днём.

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