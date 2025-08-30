Один час в кресле стоматолога экономит годы и тысячи на лечении

Регулярная забота о зубах и деснах не ограничивается домашней гигиеной. Даже при качественной чистке щеткой и нитью на зубах со временем образуется налет и камень, от которых невозможно избавиться самостоятельно. В таких случаях необходима профессиональная чистка у специалиста.

Как часто нужно проводить процедуру

По словам врача-гигиениста Инны Гришиной, оптимальная частота профессиональной чистки — раз в полгода. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и укрепить эмаль, снизить риск кариеса и воспаления десен.

Что включает профессиональная чистка

В среднем процедура длится от 30 до 60 минут. Стоматолог удаляет мягкий и твердый налет, полирует поверхность зубов, иногда применяет фторсодержащие средства для защиты эмали. В результате зубы становятся более гладкими и дольше остаются чистыми.

Зачем нужны профилактические осмотры

Регулярная чистка всегда сочетается с осмотром. Многие стоматологические болезни развиваются скрытно и проявляются уже на поздних стадиях. Проверка у врача дважды в год помогает вовремя выявить проблемы и избежать сложного и дорогостоящего лечения в будущем.

Рентген — важный инструмент диагностики

Не все патологии можно заметить при визуальном осмотре. Для оценки состояния зубов и костной ткани стоматологи используют рентген.

«Рентгеновские снимки — важный инструмент в арсенале стоматолога, позволяющий оценить состояние зубов и костной ткани», — отметила врач-гигиенист Инна Гришина.

Частота проведения рентгена определяется индивидуально: она зависит от состояния зубов, наличия пломб, имплантов или других факторов риска.

Регулярная профессиональная чистка и осмотр у стоматолога — это не просто уход за улыбкой, а залог здоровья всей ротовой полости и уверенность в том, что возможные проблемы будут выявлены вовремя.