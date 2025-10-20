Новая ипотека спасёт регионы от кадрового голода: учителям и врачам предложат льготы

Дефицит врачей и учителей — одна из самых острых социальных проблем в российских регионах. Несмотря на программы стимулирования и подъемные выплаты, удержать молодых специалистов на местах по-прежнему сложно. Новое предложение Госдумы может изменить ситуацию.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил создать отдельную ипотечную программу для педагогов и медиков. Идея заключается в том, чтобы предоставить льготные кредиты специалистам, готовым работать в малых городах и сельской местности.

"Если сюда же мы добавим территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров", — отметил депутат Александр Аксененко в беседе с "Газетой.Ru".

Почему возникла идея профессиональной ипотеки

Поводом для обсуждения послужил пример Казахстана, где недавно стартовала ипотека под 1% годовых для специалистов, согласных переехать в сёла. Программа уже вызвала интерес среди молодых врачей и педагогов.

Аксененко предлагает использовать этот опыт в России, где отток кадров из регионов остаётся серьёзной проблемой. Молодые специалисты после вуза чаще выбирают мегаполисы — там выше зарплаты, лучше инфраструктура и больше возможностей для развития.

"Если дать им жильё и стабильность, переезд в провинцию перестанет восприниматься как жертва. Льготная ипотека станет тем самым якорем, который удержит человека в профессии и регионе", — считает депутат.

Кого затронет программа

Пока обсуждается первый этап проекта, ориентированный на ключевые социальные профессии:

учителей и воспитателей, особенно в сельских школах и детских садах;

врачей, фельдшеров и медицинских сестёр;

возможно, в будущем — социальных работников, ветеринаров и специалистов культуры.