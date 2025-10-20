Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:34

Новая ипотека спасёт регионы от кадрового голода: учителям и врачам предложат льготы

В России предложили ввести льготную ипотеку для врачей и учителей

Дефицит врачей и учителей — одна из самых острых социальных проблем в российских регионах. Несмотря на программы стимулирования и подъемные выплаты, удержать молодых специалистов на местах по-прежнему сложно. Новое предложение Госдумы может изменить ситуацию.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил создать отдельную ипотечную программу для педагогов и медиков. Идея заключается в том, чтобы предоставить льготные кредиты специалистам, готовым работать в малых городах и сельской местности.

"Если сюда же мы добавим территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров", — отметил депутат Александр Аксененко в беседе с "Газетой.Ru".

Почему возникла идея профессиональной ипотеки

Поводом для обсуждения послужил пример Казахстана, где недавно стартовала ипотека под 1% годовых для специалистов, согласных переехать в сёла. Программа уже вызвала интерес среди молодых врачей и педагогов.

Аксененко предлагает использовать этот опыт в России, где отток кадров из регионов остаётся серьёзной проблемой. Молодые специалисты после вуза чаще выбирают мегаполисы — там выше зарплаты, лучше инфраструктура и больше возможностей для развития.

"Если дать им жильё и стабильность, переезд в провинцию перестанет восприниматься как жертва. Льготная ипотека станет тем самым якорем, который удержит человека в профессии и регионе", — считает депутат.

Кого затронет программа

Пока обсуждается первый этап проекта, ориентированный на ключевые социальные профессии:

  • учителей и воспитателей, особенно в сельских школах и детских садах;

  • врачей, фельдшеров и медицинских сестёр;

  • возможно, в будущем — социальных работников, ветеринаров и специалистов культуры.

Категория специалистов Где планируется реализация Возможные льготы
Учителя и педагоги Сельские школы, детсады Снижение процентной ставки до 0%
Врачи и фельдшеры Районные больницы, ФАПы Компенсация первоначального взноса
Средний медперсонал Малые города (до 50 тыс. жителей) Частичное списание долга
Соцработники, ветеринары При дальнейшем расширении программы Участие в региональных субсидиях

По замыслу автора, государство должно субсидировать процентную ставку и при необходимости покрывать часть долга при длительной работе в регионе.

Почему ипотека эффективнее подъемных выплат

Аксененко приводит пример программы "Земский доктор", в рамках которой врачам, переезжающим в сёла, выплачиваются до 2 млн рублей. Эта мера действительно помогла привлечь специалистов, однако, как отмечает парламентарий, эффект остаётся временным.

"Подъёмные часто воспринимаются как компенсация, а ипотека — как инструмент обустройства. Она создаёт долгосрочный стимул остаться и связать жизнь с регионом", — пояснил депутат.

Льготная ипотека формирует личную заинтересованность специалиста в развитии территории, где он живёт: ведь его собственное жильё находится именно там.

Советы шаг за шагом: как может действовать специалист

  1. Выбрать регион. Ознакомиться со списком территорий, участвующих в пилотном проекте.

  2. Подать заявку. Сделать это можно через сайт Минстроя или Госуслуги.

  3. Заключить трудовой договор. Минимальный срок — 5 лет.

  4. Оформить ипотеку. Банк выдаёт кредит под гарантии государства.

  5. Получить жильё и начать работу. После успешной отработки часть долга списывается.

Реальные барьеры внедрения

Эксперты отмечают, что основным риском остаётся бюрократия. Если оформление окажется сложным, интерес специалистов может быстро снизиться. Также важно обеспечить прозрачность процесса и избежать фиктивного участия - когда человек оформляет ипотеку, но не работает по специальности.

Для успеха проекта необходимы единые федеральные стандарты и цифровой контроль исполнения условий.

Мифы и правда

Миф: Программа обойдётся бюджету слишком дорого.
Правда: Субсидирование ставок обходится дешевле постоянных выплат и кадрового дефицита.

Миф: Молодёжь не захочет жить в селе.
Правда: Наличие собственного жилья и стабильного дохода делает провинцию привлекательнее.

Миф: Это будет очередная "временная мера".
Правда: Если включить ипотеку в нацпроекты, она станет частью системной поддержки.

