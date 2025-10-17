Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наследство и ипотека
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:53

Врачи и учителя получат жильё по-новому: как может заработать профессиональная ипотека

Депутат Александр Аксененко предложил ввести ипотеку по профессиям для врачей и учителей

В России могут появиться льготные ипотечные программы, зависящие от профессии. Такой механизм, по мнению экспертов, способен не только поддержать рынок труда, но и помочь решить давнюю проблему дефицита кадров в регионах.

С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя запуск в Казахстане ипотеки под 1% для специалистов, переезжающих работать в сельские районы.

"Ипотека по профессиям — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определённого вида деятельности", — заявил Александр Аксененко в интервью "Газете.Ru".

Почему ипотека по профессиям — логичный шаг

По словам депутата, жильё давно стало одним из главных факторов, определяющих, где человек готов жить и работать. Особенно остро вопрос стоит в небольших городах и сельских территориях, куда молодые специалисты едут неохотно — из-за низких зарплат и отсутствия бытовых условий.

"Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров", — отметил парламентарий.

Аксененко подчеркнул, что государство уже имеет успешный опыт точечных стимулирующих программ, таких как "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Эти проекты показали, что при правильной поддержке молодые специалисты готовы ехать в регионы и оставаться там надолго.

Пример: программа "Земский доктор"

Проект, действующий более десяти лет, стал одним из самых результативных социальных инструментов в здравоохранении. Молодым врачам, согласившимся работать в сельской местности, предоставляются подъёмные и гарантии трудоустройства.

"Отлично ведь себя зарекомендовала программа "Земский доктор", когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались подъёмные", — напомнил депутат.

По данным парламентария, только в Новосибирской области по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" на работу в сёла и малые города были приняты 1056 врачей и 168 фельдшеров.

"Это ведь большой результат. Так почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильём? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет", — подчеркнул Аксененко.

Как это может работать

Идея "ипотеки по профессиям" предполагает адресную поддержку конкретных категорий работников - прежде всего тех, кто нужен государству в стратегически важных сферах: медицине, образовании, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике.

По замыслу авторов концепции, ставка по ипотеке для таких специалистов может быть значительно ниже рыночной, вплоть до 0% — особенно при условии, что человек работает в госучреждении и остаётся в сельской местности не менее установленного срока.

"Если предложить врачам специальные программы, это должны быть вообще беспроцентные условия ипотеки в селе", — считает депутат.

Связь с программой "обязательной отработки" для медиков

Аксененко подчеркнул, что идея профессиональной ипотеки особенно уместна в контексте обсуждаемого сейчас законопроекта об "отработках" молодых специалистов после окончания медицинских вузов.

Суть этой инициативы в том, чтобы выпускники, обучавшиеся за счёт бюджета, несколько лет работали в государственных медучреждениях.

"Эта система, относительно конкретно медперсонала, отлично будет работать в связке с рассматриваемым сейчас законопроектом об "отработках" молодых медиков", — отметил депутат.

В таком случае ипотека станет не просто социальной льготой, а долгосрочным стимулом остаться на месте - ведь собственное жильё повышает стабильность и снижает текучку кадров.

Преимущества для регионов

Введение подобной программы может существенно повлиять на развитие малых территорий.

"Так мы добьёмся развития малых территорий. Очень надеюсь, что в течение ближайших лет такая программа действительно заработает и покажет положительные результаты", — заключил Аксененко.

По оценке экспертов, сочетание финансовой мотивации и профессиональной поддержки способно создать новый формат государственной кадровой политики — когда специалист выбирает профессию не только по призванию, но и с уверенностью в завтрашнем дне.

Советы шаг за шагом: как может выглядеть "ипотека по профессиям"

  1. Выбор приоритетных отраслей. Государство определяет ключевые профессии: врач, учитель, агроном, строитель, инженер, фельдшер.

  2. Формирование целевого ипотечного фонда. Средства выделяются через банки-партнёры и региональные программы.

  3. Региональная привязка. Программа работает в малых городах, монопосёлках, сельских районах.

  4. Льготные ставки. Для молодых специалистов — до 1%, а в некоторых случаях ипотека может быть полностью беспроцентной.

  5. Обязательство работать по профессии. Льгота сохраняется при условии занятости в определённой сфере не менее 5 лет.

  6. Стимулирующие меры для семей. При рождении ребёнка часть долга списывается или субсидируется государством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать ипотеку только как инструмент жилищной политики.
Последствие: программа не решит кадровый дефицит.
Альтернатива: связать ипотеку с профессиональными и территориальными стимулами.

Ошибка: ограничить участие только врачами.
Последствие: перекос в других сферах — образовании, АПК, строительстве.
Альтернатива: расширить список профессий до ключевых для регионов.

Ошибка: не учитывать длительность работы в регионе.
Последствие: после окончания льготного периода специалисты уедут.
Альтернатива: закрепить льготы при условии проживания не менее 5-7 лет.

Плюсы и минусы "ипотеки по профессиям"

Аспект Плюсы Минусы
Социальный эффект Помогает привлечь специалистов в регионы Требует значительных бюджетных вложений
Мотивация Повышает престиж профессий Возможны злоупотребления при оформлении
Экономика Развивает строительную отрасль и малые города Необходим контроль за реализацией
Долгосрочность Закрепляет кадры на местах Сложно предусмотреть все индивидуальные случаи

Мифы и правда о профессиональной ипотеке

Миф 1. Такая программа будет работать только для медиков.
Правда: в перспективе она может охватить учителей, инженеров, работников культуры и сельского хозяйства.

Миф 2. Государство не сможет финансировать льготные ставки.
Правда: часть расходов компенсируется через налоговые льготы и субсидии регионам.

Миф 3. Молодёжь не поедет в село даже ради квартиры.
Правда: опыт "Земского доктора" показывает, что жильё и стабильность — сильнейшие стимулы.

Миф 4. Это заменит обычную ипотеку.
Правда: программа будет адресной и не отменит существующих банковских продуктов.

3 интересных факта

  1. По данным Минстроя, дефицит врачей и педагогов в сельской местности превышает 150 тысяч человек.

  2. Казахстанская программа ипотеки под 1% уже вызвала рост интереса молодых специалистов к переезду в сёла.

  3. В России аналогичные меры поддержки ранее обсуждались для военнослужащих, IT-специалистов и работников здравоохранения, но без системного объединения в одну концепцию.

Исторический контекст

Идея связывать социальные льготы с профессией не нова. Ещё в советское время молодые специалисты, направлявшиеся в колхозы, научные институты и больницы, получали служебное жильё и компенсации.

Современная "ипотека по профессиям" может стать наследником этой модели, адаптированной под реалии рыночной экономики. Сегодня важна не просто финансовая помощь, а долгосрочная стратегия удержания кадров — с жильём, карьерным ростом и уверенностью в будущем.

"Очень надеюсь, что в течение ближайших лет такая программа действительно заработает и покажет положительные результаты", — выразил надежду Александр Аксененко.

FAQ

Кто сможет получить "ипотеку по профессии"?
Предположительно — врачи, педагоги, инженеры, агрономы и другие специалисты, работающие в государственном или муниципальном секторе.

Какая ставка планируется?
Обсуждается диапазон от 0 до 3% годовых в зависимости от региона и стажа работы.

Можно ли использовать программу в городе?
Основной акцент — на малые города и сельские районы, где наблюдается кадровый дефицит.

Когда может быть запущена программа?
По словам депутатов, обсуждение инициативы может завершиться в ближайшие два года.

