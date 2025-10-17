Врачи и учителя получат жильё по-новому: как может заработать профессиональная ипотека

В России могут появиться льготные ипотечные программы, зависящие от профессии. Такой механизм, по мнению экспертов, способен не только поддержать рынок труда, но и помочь решить давнюю проблему дефицита кадров в регионах.

С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя запуск в Казахстане ипотеки под 1% для специалистов, переезжающих работать в сельские районы.

"Ипотека по профессиям — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определённого вида деятельности", — заявил Александр Аксененко в интервью "Газете.Ru".

Почему ипотека по профессиям — логичный шаг

По словам депутата, жильё давно стало одним из главных факторов, определяющих, где человек готов жить и работать. Особенно остро вопрос стоит в небольших городах и сельских территориях, куда молодые специалисты едут неохотно — из-за низких зарплат и отсутствия бытовых условий.

"Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров", — отметил парламентарий.

Аксененко подчеркнул, что государство уже имеет успешный опыт точечных стимулирующих программ, таких как "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Эти проекты показали, что при правильной поддержке молодые специалисты готовы ехать в регионы и оставаться там надолго.

Пример: программа "Земский доктор"

Проект, действующий более десяти лет, стал одним из самых результативных социальных инструментов в здравоохранении. Молодым врачам, согласившимся работать в сельской местности, предоставляются подъёмные и гарантии трудоустройства.

"Отлично ведь себя зарекомендовала программа "Земский доктор", когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались подъёмные", — напомнил депутат.

По данным парламентария, только в Новосибирской области по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" на работу в сёла и малые города были приняты 1056 врачей и 168 фельдшеров.

"Это ведь большой результат. Так почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильём? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет", — подчеркнул Аксененко.

Как это может работать

Идея "ипотеки по профессиям" предполагает адресную поддержку конкретных категорий работников - прежде всего тех, кто нужен государству в стратегически важных сферах: медицине, образовании, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике.

По замыслу авторов концепции, ставка по ипотеке для таких специалистов может быть значительно ниже рыночной, вплоть до 0% — особенно при условии, что человек работает в госучреждении и остаётся в сельской местности не менее установленного срока.

"Если предложить врачам специальные программы, это должны быть вообще беспроцентные условия ипотеки в селе", — считает депутат.

Связь с программой "обязательной отработки" для медиков

Аксененко подчеркнул, что идея профессиональной ипотеки особенно уместна в контексте обсуждаемого сейчас законопроекта об "отработках" молодых специалистов после окончания медицинских вузов.

Суть этой инициативы в том, чтобы выпускники, обучавшиеся за счёт бюджета, несколько лет работали в государственных медучреждениях.

"Эта система, относительно конкретно медперсонала, отлично будет работать в связке с рассматриваемым сейчас законопроектом об "отработках" молодых медиков", — отметил депутат.

В таком случае ипотека станет не просто социальной льготой, а долгосрочным стимулом остаться на месте - ведь собственное жильё повышает стабильность и снижает текучку кадров.

Преимущества для регионов

Введение подобной программы может существенно повлиять на развитие малых территорий.

"Так мы добьёмся развития малых территорий. Очень надеюсь, что в течение ближайших лет такая программа действительно заработает и покажет положительные результаты", — заключил Аксененко.

По оценке экспертов, сочетание финансовой мотивации и профессиональной поддержки способно создать новый формат государственной кадровой политики — когда специалист выбирает профессию не только по призванию, но и с уверенностью в завтрашнем дне.

Советы шаг за шагом: как может выглядеть "ипотека по профессиям"

Выбор приоритетных отраслей. Государство определяет ключевые профессии: врач, учитель, агроном, строитель, инженер, фельдшер. Формирование целевого ипотечного фонда. Средства выделяются через банки-партнёры и региональные программы. Региональная привязка. Программа работает в малых городах, монопосёлках, сельских районах. Льготные ставки. Для молодых специалистов — до 1%, а в некоторых случаях ипотека может быть полностью беспроцентной. Обязательство работать по профессии. Льгота сохраняется при условии занятости в определённой сфере не менее 5 лет. Стимулирующие меры для семей. При рождении ребёнка часть долга списывается или субсидируется государством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать ипотеку только как инструмент жилищной политики.

Последствие: программа не решит кадровый дефицит.

Альтернатива: связать ипотеку с профессиональными и территориальными стимулами.

Ошибка: ограничить участие только врачами.

Последствие: перекос в других сферах — образовании, АПК, строительстве.

Альтернатива: расширить список профессий до ключевых для регионов.

Ошибка: не учитывать длительность работы в регионе.

Последствие: после окончания льготного периода специалисты уедут.

Альтернатива: закрепить льготы при условии проживания не менее 5-7 лет.

Плюсы и минусы "ипотеки по профессиям"