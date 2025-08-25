44-летний Фабио превзошёл достижение Питера Шилтона

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио вошёл в историю мирового футбола, установив уникальный рекорд по количеству матчей, проведённых на профессиональном уровне.

В ночь на 20 августа бразильский клуб обыграл мексиканскую «Америку» (2:0) в поединке 1/8 финала Южноамериканского кубка. Фабио вышел в стартовом составе и провёл свою 1391-ю игру. Это позволило ему превзойти достижение легендарного англичанина Питера Шилтона, чьё достижение составляло 1390 матчей.

Фабио присоединился к «Флуминенсе» в 2022 году, а до этого десятилетиями выступал за «Крузейро». Несмотря на внушительную клубную карьеру, он так и не сыграл за сборную Бразилии, хотя в 2004 году входил в состав национальной команды, выигравшей Кубок Америки.

Рекорд стал ещё одним подтверждением невероятной спортивной долговечности голкипера — на поле он остаётся так же стабилен, как и в молодости.