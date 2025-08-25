Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольное поле
Футбольное поле
© pxhere.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:19

44-летний Фабио превзошёл достижение Питера Шилтона

Бразильский вратарь Фабио стал рекордсменом мирового футбола по количеству матчей

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио вошёл в историю мирового футбола, установив уникальный рекорд по количеству матчей, проведённых на профессиональном уровне.

В ночь на 20 августа бразильский клуб обыграл мексиканскую «Америку» (2:0) в поединке 1/8 финала Южноамериканского кубка. Фабио вышел в стартовом составе и провёл свою 1391-ю игру. Это позволило ему превзойти достижение легендарного англичанина Питера Шилтона, чьё достижение составляло 1390 матчей.

Фабио присоединился к «Флуминенсе» в 2022 году, а до этого десятилетиями выступал за «Крузейро». Несмотря на внушительную клубную карьеру, он так и не сыграл за сборную Бразилии, хотя в 2004 году входил в состав национальной команды, выигравшей Кубок Америки.

Рекорд стал ещё одним подтверждением невероятной спортивной долговечности голкипера — на поле он остаётся так же стабилен, как и в молодости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Journal of Osteopathic Medicine: для деформации IT band нужно 900 кг давления сегодня в 7:10

Пять простых шагов, которые реально снимают боль при синдроме бегуна

Можно ли растянуть IT band и стоит ли катать его роликом? Учёные и физиотерапевты развенчивают мифы о синдроме бегуна и дают практичные советы.

Читать полностью » Тренер Джастин Компф перечислил пять упражнений для развития силы и выносливости ног сегодня в 6:50

Почему старые упражнения убивают прогресс ног

Привычные приседания и выпады больше не работают? Узнайте, какие 5 замен сделают тренировки ног эффективнее и помогут снова увидеть прогресс.

Читать полностью » Тренер Джейк Харкофф представил лучшие упражнения 2-в-1 для быстрого укрепления мышц сегодня в 6:10

Пять движений, которые заменят целый зал: тело работает, время свободно

Узнайте, как 2-в-1 упражнения превращают обычную тренировку в мощный full-body workout и помогают сэкономить время без потери результата.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц сегодня в 5:50

Жим, который меняет всё: упражнение, делающее тело несокрушимым

Сильная грудь — это не только про внешний вид. Узнайте, какие упражнения делают её мощной, а жизнь — проще, даже если вы тренируетесь дома.

Читать полностью » Штанга для низкоударных тренировок: рекомендации фитнес-тренеров сегодня в 5:10

Тренировка со штангой, которая сжигает калории не хуже бега

Можно ли прокачать всё тело за 20 минут без прыжков и лишней нагрузки на суставы? Этот комплекс со штангой доказывает, что да.

Читать полностью » Тренер Эрика Зиель объяснила, почему curtsy lunges опасны для суставов сегодня в 4:50

Простая замена выпадов, которая спасает суставы и сохраняет результат

Выпад реверансом кажется эффективным для ягодиц, но всё больше тренеров называют его опасным для коленей. Есть ли достойная альтернатива?

Читать полностью » Двухэтапная программа: проверка силы жима и выносливости на велосипеде сегодня в 4:37

Всего два упражнения, и результат поражает: проверка силы и выносливости за один заход

Новая двухэтапная тренировка проверит пределы вашей силы и выносливости: жим стоя с максимальным весом и десять минут борьбы на велосипеде Echo.

Читать полностью » Исследование Гарварда показало эффективность бурпи для снижения веса сегодня в 4:00

Как одно упражнение заменяет час на тренажёрах и бассейн

Бурпи ненавидят и обожают одновременно. Почему это упражнение так эффективно, сколько калорий оно сжигает и какие вариации стоит попробовать?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Садоводство

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Еда

Рецепт заманихи из помидоров и перца на зиму
Авто и мото

Экспорт японских автомобилей и запчастей снизился на фоне слабого спроса в России
Наука и технологии

Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути
Туризм

В каких странах море остаётся тёплым в сентябре
Еда

Эксперты рассказали, сколько витаминов сохраняют замороженные ягоды и фрукты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru