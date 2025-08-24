Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 10:19

Двухчасовые тренировки каждый день? Для Самошникова это удовольствие

Самошников: ежедневные тренировки — это радость, а не работа

27-летний защитник "Спартака" Илья Самошников признался, что не воспринимает футбол как работу. По словам игрока, ежедневные двухчасовые тренировки на поле — это в первую очередь удовольствие, а не обязанность.

Футболист подчеркнул, что даже не может назвать любимое дело "работой" — настолько ему нравится процесс.

Самошников официально стал игроком красно-белых 19 августа, перейдя из "Локомотива". Соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2028 года. По данным СМИ, его зарплата в "Спартаке" составляет около 1,4 млн евро в год.

