Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зубы
Зубы
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:12

Маленькая ошибка — и белизна растворяется прямо на глазах: не делайте это после гигиенической чистки зубов

После профессиональной чистки зубов повышается чувствительность эмали

После профессиональной чистки зубы становятся заметно белее и приятнее на ощупь. Однако вместе с этим они временно лишаются естественного защитного слоя. Чтобы результат процедуры радовал дольше, важно правильно ухаживать за зубами и знать, какие ошибки могут свести пользу к минимуму.

Базовые утверждения и описания

Гигиеническая чистка — это процедура, во время которой удаляются мягкий налет и зубной камень. После обработки поверхность эмали полируется, зубы выглядят более светлыми и гладкими. Но в первые часы эмаль остается уязвимой: любые кислоты, сахара, горячие и холодные продукты могут легко её повредить. Именно поэтому стоматологи советуют хотя бы в течение часа после процедуры полностью отказаться от еды и напитков.

В первый день после чистки лучше избегать красящих продуктов (кофе, вино, свекла), слишком жесткой пищи (орехи, семечки, сухари), а также кислых и сладких блюд.

Плюсы и минусы

Плюсы процедуры Минусы и ограничения
Зубы становятся белее и чище Эмаль временно уязвима
Устраняется неприятный запах В первые часы нельзя есть и пить
Снижается риск кариеса и воспалений Нельзя продукты с красителями и кислотой
Улучшается здоровье десен Возможна повышенная чувствительность

Советы шаг за шагом

  1. После процедуры воздержитесь от еды и напитков минимум на час.

  2. В первый день исключите кислое, сладкое, жесткое и красящее.

  3. Чистите зубы дважды в день щеткой средней жесткости.

  4. Используйте флосс или ершики для межзубных промежутков.

  5. Ополаскивайте рот антисептическими растворами.

  6. Меняйте щетку каждые три месяца.

  7. Отдавайте предпочтение пастам с фтором.

  8. Не чистите зубы сразу после еды — ждите 20-30 минут.

Мифы и правда

  • Миф: зубы становятся "тоньше" от частых чисток.
    Правда: процедура безопасна, если проводить её с рекомендованной частотой (раз в полгода).
  • Миф: чистка нужна только ради белизны.
    Правда: она предотвращает кариес, болезни десен и продлевает срок службы пломб.
  • Миф: можно сразу после еды чистить зубы.
    Правда: кислоты размягчают эмаль, и щетка повреждает её.

FAQ

Как часто нужно делать гигиеническую чистку?
Обычно дважды в год. Если есть склонность к быстрому образованию налета или воспаления десен — раз в три месяца.

Сколько стоит процедура?
Цена зависит от клиники и региона: в среднем от 3000 до 6000 рублей.

Что лучше — отбеливание или чистка?
Отбеливание меняет цвет зубов химическим способом, а чистка возвращает естественный оттенок и здоровье эмали.

Исторический контекст

Первые методы профессиональной чистки появились в XIX веке. Стоматологи использовали металлические инструменты для удаления камня вручную. Позже, с появлением ультразвука, процедура стала более щадящей и быстрой. Сегодня применяют современные аппараты и полировочные пасты, что делает процесс комфортным и безопасным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поесть сразу после чистки.
    Последствие: окрашивание эмали, повреждение поверхности.
    Альтернатива: подождать минимум час.
  • Ошибка: чистить зубы сразу после фруктов.
    Последствие: повреждение эмали.
    Альтернатива: прополоскать рот водой и почистить позже.
  • Ошибка: игнорировать регулярные визиты.
    Последствие: образование камня, воспаления.
    Альтернатива: посещать стоматолога 1-2 раза в год.

А что если…

А что если не соблюдать рекомендации? Уже через пару дней после чистки на эмали появятся пигменты, зубы станут более чувствительными, а эффект белизны исчезнет. При регулярном игнорировании советов стоматолога возрастает риск кариеса и заболеваний десен.

Три интересных факта

  1. У людей, которые регулярно делают профессиональную чистку, риск развития кариеса снижается на 40%.

  2. Чистка улучшает не только внешний вид, но и здоровье сердечно-сосудистой системы.

  3. Стоматологи отмечают: пациенты после процедуры чаще меняют отношение к домашней гигиене и начинают следить за зубами тщательнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картофельные лодочки наполняют фаршем и запекают до золотистой корочки сегодня в 10:09

Картофельные лодочки: фарш делает их не просто едой, а загадкой, полной противоречий

Представьте золотистые картофельные лодочки с сочным фаршем — идеальное блюдо для ужина. Узнайте секреты приготовления и вариации!

Читать полностью » Салат с кальмарами и пекинской капустой готовится с добавлением овощей сегодня в 9:05

Салат с кальмарами меняет правила игры: пекинская капуста добавляет пользы без лишних затрат

Легкий и полезный салат с кальмарами и пекинской капустой — отличный выбор для тех, кто любит морепродукты и следит за питанием. Узнайте, как приготовить его правильно!

Читать полностью » Кролика в горшочке с картошкой следует готовить в духовке со сметаной для сытного ужина сегодня в 8:02

Кролик в горшочке рискует провалиться: ошибка, которая портит ужин, но есть способ всё исправить

Ароматный рецепт кролика в горшочке с картошкой и сметаной: нежное мясо, простой процесс, но что-то скрыто в деталях? Узнайте, как сделать ужин незабываемым.

Читать полностью » Салат оливье с колбасой и яблоком сохраняет традиционный вкус и сезонность сегодня в 7:59

Оливье с яблоком готовится быстрее, чем вы успеваете моргнуть: рецепт для тех, кто ценит время

Зимний салат оливье с яблоком — классика с изюминкой! Узнайте, как кислинка яблока меняет вкус и делает блюдо хитом стола.

Читать полностью » Шоколадный торт Зимняя вишня выпекается с добавлением вишнёвого наполнителя сегодня в 6:56

Шоколадный торт в трубочках: вишнёвый сюрприз, который прячет больше вкуса, чем кажется

Узнайте, как приготовить неповторимый шоколадный торт с вишней в форме трубочек — простой рецепт для семейного ужина или праздника, который удивит всех вкусом и видом.

Читать полностью » Картошка гармошка с беконом в духовке сохраняет сочность и хрустящую корочку сегодня в 5:52

Картофельная гармошка с беконом: рецепт, который экономит время и деньги

Простой и эффектный рецепт картошки гармошки с беконом, который легко приготовить дома и подать как на каждый день, так и на праздник.

Читать полностью » Салат с ананасом и курицей получается вкусным при правильном приготовлении сегодня в 4:50

Курица с тропическими акцентами: выгода, которая делает блюдо дешевле праздничного ужина

Откройте для себя нежный салат с ананасом и курицей — идеальный баланс вкусов для вашего стола. Что скрывает этот рецепт?

Читать полностью » Чизкейк с маскарпоне на песочной основе выходит нежным и ароматным сегодня в 3:47

Чизкейк с маскарпоне на песочной основе готовится быстрее, чем вы думаете: ванильный аромат за копейки

Нежный чизкейк с маскарпоне на песочной основе — простой рецепт с тонким ванильным ароматом и воздушной текстурой, который станет украшением любого стола.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Газоанализаторы заменили канареек в шахтах: причины перехода
Красота и здоровье

Актриса Джулианна Мур: здоровье зависит от тела и требует бережного отношения
Авто и мото

Автомобилистам назвали, какие поломки чаще всего встречаются на российских автомобилях
Туризм

Озеро Коатепеке в кальдере вулкана меняет цвет воды и называют его "холмом змей"
Садоводство

Опасные цветы в огороде: какие растения снижают урожай
Дом

Дизайнер Александр Моисеев рассказал, какой материал выбрать для кухонного фартука
Спорт и фитнес

Учёные выяснили, что удержание языка у нёба активирует глубокие сгибатели шеи
Садоводство

Борная кислота положительно влияет на рост и плодоношение перца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet