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Создание проема в стене по правилам
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Проем в несущей стене: как избежать финансовых потерь и проблем со здоровьем

Создание проема в стене по правилам

Согласно действующим строительным нормам РФ, несущие конструкции — это элементы, обеспечивающие прочность и стабильность здания. Важно обращать внимание на несущие стены (НС), которые проходят через всё здание. Легко спутать их с межкомнатными перегородками, что может привести к серьезным последствиям. Если неосторожный владелец квартиры решит создать слишком широкий проем в НС, это может угрожать обрушением верхних этажей.

Поэтому любая работа, затрагивающая НС, считается перепланировкой и требует согласования с надзорными органами. В Москве это осуществляет Мосжилинспекция. Для согласования необходимо представить проектную документацию, подготовленную сертифицированной компанией.

Важно помнить, что любые изменения, противоречащие правилам, могут привести к санкциям. Перепланировка НС может включать пробитие проемов или создания ниш. Согласование этих работ требует одобрения проектного института, и процесс включает несколько этапов, начиная с получения исходного плана квартиры и заканчивая подачей заявления в МЖИ. Процедура перепланировки квартиры должна следовать этому алгоритму:
Получить оригинальный план квартиры в государственном учреждении "Бюро технической инвентаризации" (в Москве — МосгорБТИ).

Определить желаемые изменения в одной или нескольких несущих стенах и составить их список.

Получить одобрение от проектного института на возможность изменения несущих конструкций.

Разработать план перепланировки с указанием всех изменений в несущих элементах (в нашем случае, стенах) и поручить его профильной компании в СРО.

Подать заявку на согласование перепланировки вместе с необходимыми документами в МЖИ.

Согласовать проект в МЖИ и получить разрешение на перепланировку.

Провести ремонтные работы с привлечением лицензированного подрядчика в соответствии с утвержденным проектом.

Получить акт скрытых работ от подрядчика.

Вызвать приемочную комиссию из МЖИ для сверки выполненных работ с проектом.

Получить акт о завершении перепланировки в МЖИ.

На основе этого акта заказать новый технический план квартиры в МосгорБТИ.

Получить одобрение банка и страховой компании (если есть ипотека).

Подать документы в МФЦ и получить новую выписку из ЕГРН.

Важно отметить, что проектный институт может запретить изменения в несущих стенах.

Фото: freepik

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