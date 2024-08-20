Проект «Сила Сибири-2» под вопросом: затяжные переговоры с Китаем и отказ Монголии

Затянувшиеся переговоры с Китаем ставят под сомнение реализацию проекта "Сила Сибири-2". Согласно информации SCMP, Монголия исключила этот проект из своих долгосрочных планов до 2028 года. По словам бывшего члена монгольского Совета безопасности М. Байарлхагва, страна на ближайшие годы не ожидает прогресса в реализации "Силы Сибири-2", поэтому он не был внесен в стратегические документы.



Основной проблемой остаётся вопрос о цене. Согласно данным, Китай хочет закупать газ по цене $60 за тысячу кубометров, что соответствует внутренним ценам в России. Однако "Газпром" отвергает такие условия.



Во-первых, цена на газ в России регулируется государством. Во-вторых, по уже действующему газопроводу "Сила Сибири-1" китайские компании покупают газ значительно дороже — примерно за $260 за тысячу кубометров.

Кроме того, затянувшиеся переговоры свидетельствуют о более масштабной проблеме в отношениях между Россией и Китаем в области энергетики. В то время как Китай стремится к диверсификации своих источников энергии и минимизации затрат, Россия, опираясь на стабильный внутренний рынок, показывает меньшую гибкость в ценообразовании. Такое несоответствие интересов создаёт условия для неопределенности в долгосрочных проектах, что в свою очередь сказывается на достижении взаимовыгодных соглашений. Учитывая позицию Китая по минимизации цен на энергоресурсы, отмечается, что прогресса в запуске "Силы Сибири-2" в ближайшие годы не предвидится.

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