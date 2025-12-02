Проект есть — денег нет: Дальний Восток ждёт ГЭС, которая застряла между экспертизами

Строительство новых гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке продвигается медленно: стоимость проекта Нижне-Зейской ГЭС до сих пор не определена, об этом сообщает ТАСС. Вопрос оценки бюджета остаётся ключевым для будущего станции, которая должна стать одним из элементов защиты региона от паводков.

Проект без окончательной сметы

Член правления "Русгидро" Роман Бердников в кулуарах форума "Электрические сети — 2025" пояснил, что компания ожидает результатов технической, финансовой и сметной экспертиз. Лишь после их завершения можно будет перейти к формированию итоговой стоимости.

"Нет еще. Понимаете, мы должны дать экспертизу, экспертизу по технической, финансовой, сметной части, и после этого будет установлена стоимость", — сообщил член правления Роман Бердников.

Осенью он уточнял, что ориентиром для определения бюджета служит конец 2025 года. Так что ключевые параметры проекта остаются в разработке, а сроки зависят от завершения текущих процедур.

Нерешённый вопрос финансирования

Параллельно продолжается поиск источников инвестиций. Замминистра энергетики Евгений Грабчак в мае напоминал, что финансирование двух противопаводковых ГЭС в бассейне Амура — Нижне-Зейской и Селемджинской — пока не найдено. Это влияет не только на оценку стоимости, но и на реальные сроки начала работ.

Проекты были одобрены весной 2023 года, когда "Русгидро" приступила к проектированию. К осени компания и правительство Амурской области закрепили договорённости соглашением о строительстве, обозначив долгосрочные планы по развитию региона.

Потенциал будущей станции

Предварительные расчёты дают представление о масштабах будущей Нижне-Зейской ГЭС. Мощность объекта оценивается в 400 МВт, а среднегодовая выработка — в 2 130 млн кВт·ч. Эти параметры позволяют рассматривать станцию как заметный элемент энергосистемы Дальнего Востока, а также инструмент снижения рисков сезонных паводков.

"Русгидро" остаётся крупнейшей российской энергетической компанией, управляя более чем 600 объектами генерации совокупной мощностью 38,4 ГВт. Контрольный пакет принадлежит государству — 62,2%, среди других акционеров — ВТБ и холдинг "Эн+". Масштаб компании подчёркивает значимость проектов, которые она реализует в регионах с высокой природной нагрузкой.