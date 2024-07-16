Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев поделился информацией о том, какие продукты можно съесть перед сном и в каком объёме. Об этом он информировал РИА Новости.
По его словам, поздний плотный ужин может привести к перебору калорий и питательных веществ. По этой причине, сообщил эксперт, у человека может появиться избыточное количество жировой ткани. Павел Исанбаев порекомендовал измерять свою пищевую порцию в несколько ваших горстей. Он также посоветовал никуда не спешить и медленно наслаждаться приёмом пищи. Павел Инсанбаев заявил, что лучшее время для ужина — это не более 2-4 часов до сна.
Однако помимо времени и количества, огромное внимание эксперт просит уделить составу продуктов, которые собирается употребить человек. Он порекомендовал не переусердствовать с добавлением жиров. При этом наличие белка на тарелке поспособствует долгому состоянию сытости. Ягоды, фрукты, орехи можно применять как источники одной из 8 незаменимых аминокислот — триптофана, мелатонина, который является основным гормоном эпифиза, регулятором циркадного ритма всех живых организмов и так далее. Эти компоненты помогают проще уснуть и сделать сон более долгим и качественным. Киви, бананы, ананасы в качестве фруктов, а также кешью содержит много полезных элементов.
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