Издание "Газета по-украински" опубликовало мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, который выразил обеспокоенность стремительным продвижением российских военных в Донецкой Народной Республике.

Андрусив отметил, что еще весной Новогродовка была хорошо укреплена и подготовлена к обороне, однако сейчас она уже находится под контролем российских сил. По его словам, противник за несколько недель преодолевает расстояния, на которые раньше ему требовались месяцы.

Экс-советник МВД Украины подчеркнул, что российские военные не только быстро заняли Новогродовку, но и украинские укрепления, из которых их будет сложно выбить.

Андрусив поделился информацией, полученной в ходе общения с украинскими военными. Он выделил две основные причины сложившейся ситуации.

Во-первых, наблюдается острый дефицит личного состава, в результате чего даже операторы дронов FPV вынуждены занимать оборонительные позиции в окопах. Аналогичная ситуация и с боеприпасами: ощущается их критическая нехватка.

Во-вторых, проблемы существуют и в сфере управления войсками. Андрусив не стал вдаваться в подробности, предложив читателям вспомнить о ранее произошедших публичных конфликтах в украинском военном руководстве. Он лишь добавил, что если весной командиров бригад могли отстранить от должности за потерю одного населенного пункта, то сейчас, в условиях оперативного кризиса, никакой реакции не следует.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российским военным удалось освободить Новогродовку всего за два с половиной дня, практически без потерь.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)