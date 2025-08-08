Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixabay.com by akirEVarga
Олег Белов Опубликована вчера в 23:36

Пища, которая защищает от деменции: включите её в меню, пока не поздно

Диетолог перечислил продукты для поддержания работы мозга

Деменция — заболевание, которого боятся многие, но его развитие можно замедлить. Врач-диетолог Антон Поляков напоминает: профилактика должна быть комплексной и включать не только умственную и физическую активность, но и правильный рацион.

Что есть для здоровья мозга
По словам специалиста, в меню стоит включить продукты, богатые омегой-3 жирными кислотами:

  • жирная рыба;
  • икра;
  • морепродукты.

Также полезны ягоды с высоким содержанием антиоксидантов, а в целом — различные полезные жиры: мононенасыщенные и полиненасыщенные. Они поддерживают работу мозга и помогают ему дольше оставаться в тонусе.

Холин — важный элемент
Поляков советует не забывать и о холине — веществе, играющем ключевую роль в когнитивной функции. Его источники:

  • яйца;
  • соя;
  • семена подсолнечника.

Важное напоминание
Любую диету, направленную на снижение риска деменции, врач рекомендует подбирать и согласовывать с диетологом. Это позволит сделать рацион эффективным и безопасным для здоровья.

