Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Что съесть перед сном, чтобы быстро заснуть? Три продукта, которые помогут избавиться от бессонницы

Как фисташки, бананы и куриная грудка помогают бороться с бессонницей

Бессонница может стать настоящей проблемой, но с правильным подходом к питанию её можно значительно уменьшить. Врач Хосе Мануэль Фелисес поделился с изданием La Razon тремя продуктами, которые помогут заснуть быстрее и улучшить качество сна.

1. Фисташки

Фисташки — один из самых эффективных продуктов для борьбы с бессонницей. Они содержат высокий уровень мелатонина, гормона сна, а также магния, который помогает расслабиться. Мелатонин регулирует биоритмы и способствует естественному засыпанию, что делает фисташки отличным выбором для вечернего перекуса.

2. Бананы

Бананы — еще один полезный продукт для сна. Они богаты триптофаном, аминокислотой, которая необходима для выработки серотонина. Этот нейромедиатор помогает регулировать цикл сна и поддерживает хорошее настроение. Бананы — лёгкий и питательный выбор для ночного перекуса.

3. Куриная грудка

Куриная грудка содержит триптофан, как и бананы, но в отличие от других источников белка, она почти не содержит жира. Это позволяет избежать чувства тяжести в животе, что часто бывает после более жирных блюд. Куриная грудка помогает организму производить серотонин, который способствует расслаблению и улучшению сна.

Питание и режим сна

Однако, по словам Фелисеса, еда — это лишь дополнительное средство в борьбе с бессонницей. Важно соблюдать регулярный режим сна и ограничить время, проведенное перед экранами вечером. Эти меры в сочетании с правильным питанием помогут добиться лучшего отдыха.

