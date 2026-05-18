Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кинза свежая
Кинза свежая
© https://unsplash.com by Andrés Giménez is licensed under Free
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Полезные продукты могут устроить кишечнику бунт: эти сочетания подходят далеко не всем

Даже полезные продукты могут вызывать дискомфорт при неудачном сочетании из-за индивидуальных особенностей микробиоты и ферментов, отметила диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. О том, какие комбинации в рационе подходят не всем, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Лазуренко пояснила, что вредность сочетания продуктов не всегда связана с самими продуктами. По ее словам, иногда организм просто по-разному реагирует на комбинации, которые отдельно могут быть полезны.

"Есть соленый огурец, маринованный огурец и молоко. Два совершенно потрясающих продукта по отдельности. Молоко со всеми его биологически полезными свойствами является еще и источником необходимых нам макроэлементов, белки, жиры, углеводов", — рассказала диетолог.

Специалист отметила, что ферментированные продукты могут поддерживать микробиоту кишечника, однако в сочетании с молоком у некоторых людей способны вызывать неприятные реакции. Это, по ее словам, не делает такую комбинацию универсально вредной, а лишь показывает индивидуальность пищеварения.

Также Лазуренко привела пример сочетания животных белковых продуктов с растительными источниками белка. Речь идет, например, о мясе, рыбе или птице вместе с фасолью, чечевицей и другими бобовыми.

"Кто-то очень плохо воспринимает сочетание обычных белковых продуктов, мясо, рыба, птица, плюс белок растительного происхождения, например, фасоль, бобовые, чечевица. У кого-то выраженный метеоризм. Стоит отметить, что метеоризм, скорее всего, будет вызван увеличением той флоры, которая плохо воспринимает, например, питаты, которые находятся в бобовых", — пояснила Лазуренко.

Она добавила, что такие реакции не означают необходимости полностью исключать продукты из рациона. По словам специалиста, питание нужно подбирать индивидуально, ориентируясь на особенности конкретного организма.

"Кто-то употребляет такие сочетания продуктов и это будет влиять положительно на работу желудочно-кишечного тракта и даже позволит нормализовать его работу", — подчеркнула диетолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ароматизаторы из природного сырья не так страшны, как кажется: опасность прячется в другом месте 24.04.2026 в 15:51

Диетолог Алексей Калинчев объяснил NewsInfo, безопасны ли натуральные красители в продуктах.

Читать полностью » Ретиноловое питание изнутри: простые рецепты для поддержания естественной красоты 23.04.2026 в 10:42

Выбирая продукты для утреннего смузи, важно учитывать биохимические связи, которые превращают обычные овощи в мощный инструмент для поддержки организма.

Читать полностью » Из старой зелени получится соус, который навсегда изменит вкус мяса 22.04.2026 в 19:51

Узнайте, почему потеря свежести — это не повод отправлять продукты в мусорное ведро, и какие методы позволяют раскрыть спрятанные внутри клеток ароматы.

Читать полностью » Сквозь фильтр этикета: как наслаждаться мидиями и остаться с безупречным гардеробом 21.04.2026 в 19:51

Разбираемся, как правильно обращаться с моллюсками в ресторане, чтобы чувствовать себя уверенно и не упустить нюансы вкуса при подаче изысканного блюда.

Читать полностью » Охлаждение вареных яиц обросло мифами: правда оказалась совсем в другом 21.04.2026 в 17:48

Диетолог Лидия Ионова рассказала NewsInfo, вредно ли охлаждать вареные яйца.

Читать полностью » Хлеб из замороженного теста удивил составом: главное преимущество многие упускают 21.04.2026 в 12:13

Диетолог Дарья Русакова рассказала NewsInfo, полезен ли хлеб из замороженного теста.

Читать полностью » Неожиданный чемпион: какой вид мяса превосходит курицу по пользе 18.04.2026 в 19:54

Разбираемся, как состав белка и современные методы термической обработки реально влияют на усвоение питательных веществ и системную работу организма.

Читать полностью » Не просто яйца: эксперт раскрыла все нюансы приготовления скрэмбла и омлета 18.04.2026 в 18:47

Выбор между привычными утренними блюдами из яиц основан не столько на вкусовых предпочтениях, сколько на тонких химических процессах внутри продуктов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Больше никаких жертв: новые штрафы помогли предотвратить ДТП с детьми в 25 регионах РФ
ЦФО
Транспортная изоляция садоводов: в Орле требуют вернуть отмененный маршрут №126
ПФО
Мишустин оценил успехи Нижегородской области в демографии и цифровой экономике
Недвижимость
Российский след в Турции: кто и зачем скупает квартиры на побережье
Красота и здоровье
Сонливость в жару накрывает не просто так: организм теряет то, без чего мышцы сдают
Наука
Птицы – отголоски динозавров: живая история, написанная перьями
Авто и мото
Чужой аккаунт больше не спасет: аренду электросамокатов могут поставить под жесткий контроль
Недвижимость
Однокомнатная Россия: в каких регионах РФ застройщики отказываются от больших квартир
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet