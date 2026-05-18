Полезные продукты могут устроить кишечнику бунт: эти сочетания подходят далеко не всем

Даже полезные продукты могут вызывать дискомфорт при неудачном сочетании из-за индивидуальных особенностей микробиоты и ферментов, отметила диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. О том, какие комбинации в рационе подходят не всем, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Лазуренко пояснила, что вредность сочетания продуктов не всегда связана с самими продуктами. По ее словам, иногда организм просто по-разному реагирует на комбинации, которые отдельно могут быть полезны.

"Есть соленый огурец, маринованный огурец и молоко. Два совершенно потрясающих продукта по отдельности. Молоко со всеми его биологически полезными свойствами является еще и источником необходимых нам макроэлементов, белки, жиры, углеводов", — рассказала диетолог.

Специалист отметила, что ферментированные продукты могут поддерживать микробиоту кишечника, однако в сочетании с молоком у некоторых людей способны вызывать неприятные реакции. Это, по ее словам, не делает такую комбинацию универсально вредной, а лишь показывает индивидуальность пищеварения.

Также Лазуренко привела пример сочетания животных белковых продуктов с растительными источниками белка. Речь идет, например, о мясе, рыбе или птице вместе с фасолью, чечевицей и другими бобовыми.

"Кто-то очень плохо воспринимает сочетание обычных белковых продуктов, мясо, рыба, птица, плюс белок растительного происхождения, например, фасоль, бобовые, чечевица. У кого-то выраженный метеоризм. Стоит отметить, что метеоризм, скорее всего, будет вызван увеличением той флоры, которая плохо воспринимает, например, питаты, которые находятся в бобовых", — пояснила Лазуренко.

Она добавила, что такие реакции не означают необходимости полностью исключать продукты из рациона. По словам специалиста, питание нужно подбирать индивидуально, ориентируясь на особенности конкретного организма.