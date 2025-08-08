Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрный хлеб
Чёрный хлеб
© flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Эти продукты могут разрушить вашу психику: как питание влияет на ваш мозг и настроение

Глютен и психическое здоровье: когда проблемы с кишечником могут привести к расстройствам

В последние годы ученые все чаще связывают потребление глютенсодержащих продуктов с различными психоэмоциональными расстройствами, такими как тревожные расстройства, депрессия, СДВГ и даже шизофрения.

Что такое глютен и где он содержится?

Глютен — это белок, который присутствует в пшенице, ржи и ячмене, и именно он придает хлебу мягкость, а тесту — эластичность. Этот белок содержится в большинстве мучных продуктов, пасте, макаронах, а также в колбасах и сосисках, где он может быть в виде пшеничного крахмала. Для большинства людей глютен не представляет опасности, но для людей с непереносимостью, известной как целиакия, он может быть вредным.

Как непереносимость глютена влияет на психическое здоровье?

Пациенты с непереносимостью глютена не только сталкиваются с проблемами пищеварения, такими как вздутие, диарея и боли в животе, но и с психоэмоциональными расстройствами. У них часто наблюдаются симптомы подавленного настроения, хронической усталости, раздражительности и проблем с концентрацией. Это связано с тем, что при нарушенной чувствительности к глютену организм запускает воспалительные процессы, которые нарушают усвоение важных питательных веществ, таких как железо, цинк, витамин D, магний и витамины группы B. Эти дефициты напрямую влияют на работу мозга.

Нейробиолог Эмеран Майер поясняет: "Воспаление, начинающееся в кишечнике, не остается там надолго. Оно может оказывать разрушительное воздействие на мозг".

Глютен и психические расстройства

Исследования показывают, что люди с целиакией сталкиваются с депрессией в 30% случаев (по сравнению с 8% в среднем по популяции). Шизофрения встречается у них втрое чаще. У детей может проявляться гиперактивность, а у взрослых — апатия или тревожные расстройства. Также у пациентов с психозами был обнаружен высокий уровень антител к глютену.

Может ли помочь безглютеновая диета?

Некоторые исследования показывают, что переход на безглютеновую диету может помочь улучшить психоэмоциональное состояние пациентов с целиакией. Например, в одном эксперименте тревожность у людей с целиакией снижалась спустя год строгой диеты. Однако результаты исследований не всегда однозначны: у части участников тревожность не снижалась, а, наоборот, усиливалась из-за стресса, связанного с необходимостью соблюдать жесткие ограничения в питании.

Что делать, если нет медицинских показаний?

Если у вас нет медицинских показаний для исключения глютена из рациона, то это не является обязательным. Однако людям с диагнозом целиакия или другими проблемами, связанными с непереносимостью глютена, важно следовать рекомендациям врачей. Также важно следить за тем, чтобы восполнять дефицит витаминов и минералов, которые могут быть недополучены из-за ограничений в питании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как использовать гхи с гималайской розовой солью для жарки и запекания сегодня в 15:27

Подсолнечное уходит в прошлое: масло, которое готовит вкуснее и чище

Откройте секрет изысканного вкуса с гхи. Идеально для жарки, запекания и придания блюдам неповторимого аромата и нежного солоноватого привкуса.

Читать полностью » Как избежать плесени и ботулизма при приготовлении баклажанов в масле сегодня в 14:15

Всего 3 минуты решают всё: как сделать баклажаны в масле безопасными и вкусными

Консервируете баклажаны в масле? Узнайте, как избежать плесени и ботулизма. Главный секрет в правильной кислотной обработке.

Читать полностью » Рецепт оладий без яиц: ингредиенты и процесс приготовления сегодня в 14:12

Секрет пышных оладий без яиц: кулинарный фокус, о котором молчат

Узнайте, как легко и быстро приготовить пышные оладьи на кефире без яиц! Этот простой рецепт станет вашим любимым завтраком.

Читать полностью » Печенье с луком: простой рецепт для постного стола сегодня в 14:03

Хрустит, как чипсы, но это печенье: рецепт, который удивит даже скептиков

Хрустящее печенье с жареным луком — необычная закуска, которая покорит с первого кусочка. Простой рецепт, минимум ингредиентов и максимум вкуса. Идеально к пиву или как оригинальный перекус!

Читать полностью » Кимбап: популярность корейских роллов среди школьников и студентов сегодня в 13:57

От суши к кимбапу: как одно масло делает роллы в разы вкуснее

Хотите роллы, но сытнее и ароматнее? Кимбап по-корейски — пикантная альтернатива суши с омлетом и кунжутным маслом. Простой рецепт с пошаговыми фото!

Читать полностью » Рецепт жареной курицы с шампиньонами: пошаговый способ приготовления сегодня в 13:10

Неожиданные ингредиенты: как бальзамический уксус меняет вкус привычной курицы

Узнайте, как приготовить жареную курицу с шампиньонами — идеальное блюдо для любого случая. Простота, вкус и изысканность в каждом кусочке!

Читать полностью » Рецепт салата с треской, картофелем и яйцами сегодня в 12:51

Простое блюдо, которое удивит даже гурманов: треска в неожиданном исполнении

Нежный, сытный и красивый салат с треской, картошкой и яйцом станет украшением стола. Простой рецепт с майонезной заправкой — идеальное сочетание вкуса и текстуры!

Читать полностью » Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция сегодня в 12:06

Пирожное, которое ели все: секрет идеального Муравейника

Хрустящее, сладкое и такое родное — пирожное "Муравейник" с варёной сгущёнкой. Простой рецепт, знакомый с детства, но от этого не менее вкусный. Попробуйте!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российские путешественники получили на борту в КНДР бургер, приписываемый Ким Чен Ыну
Питомцы

Что нужно знать о далматинцах: опровержение популярных заблуждений
Красота и здоровье

Учёные доказали генетическую природу хронической утомляемости
Наука и технологии

Археологи обнаружили богатое захоронение девочки бронзового века в Чалоу
Еда

Чем заморозка кабачков лучше консервации — рекомендации для сохранения витаминов
Дом

Афинская классика с новым дыханием: как старое жильё в центре города превратилось в современный оазис
Красота и здоровье

Открытия о крапиве: почему это растение важно для мужского здоровья
Наука и технологии

Учёные обнаружили гигантский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 микрометра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru