Эти продукты могут разрушить вашу психику: как питание влияет на ваш мозг и настроение

В последние годы ученые все чаще связывают потребление глютенсодержащих продуктов с различными психоэмоциональными расстройствами, такими как тревожные расстройства, депрессия, СДВГ и даже шизофрения.

Что такое глютен и где он содержится?

Глютен — это белок, который присутствует в пшенице, ржи и ячмене, и именно он придает хлебу мягкость, а тесту — эластичность. Этот белок содержится в большинстве мучных продуктов, пасте, макаронах, а также в колбасах и сосисках, где он может быть в виде пшеничного крахмала. Для большинства людей глютен не представляет опасности, но для людей с непереносимостью, известной как целиакия, он может быть вредным.

Как непереносимость глютена влияет на психическое здоровье?

Пациенты с непереносимостью глютена не только сталкиваются с проблемами пищеварения, такими как вздутие, диарея и боли в животе, но и с психоэмоциональными расстройствами. У них часто наблюдаются симптомы подавленного настроения, хронической усталости, раздражительности и проблем с концентрацией. Это связано с тем, что при нарушенной чувствительности к глютену организм запускает воспалительные процессы, которые нарушают усвоение важных питательных веществ, таких как железо, цинк, витамин D, магний и витамины группы B. Эти дефициты напрямую влияют на работу мозга.

Нейробиолог Эмеран Майер поясняет: "Воспаление, начинающееся в кишечнике, не остается там надолго. Оно может оказывать разрушительное воздействие на мозг".

Глютен и психические расстройства

Исследования показывают, что люди с целиакией сталкиваются с депрессией в 30% случаев (по сравнению с 8% в среднем по популяции). Шизофрения встречается у них втрое чаще. У детей может проявляться гиперактивность, а у взрослых — апатия или тревожные расстройства. Также у пациентов с психозами был обнаружен высокий уровень антител к глютену.

Может ли помочь безглютеновая диета?

Некоторые исследования показывают, что переход на безглютеновую диету может помочь улучшить психоэмоциональное состояние пациентов с целиакией. Например, в одном эксперименте тревожность у людей с целиакией снижалась спустя год строгой диеты. Однако результаты исследований не всегда однозначны: у части участников тревожность не снижалась, а, наоборот, усиливалась из-за стресса, связанного с необходимостью соблюдать жесткие ограничения в питании.

Что делать, если нет медицинских показаний?

Если у вас нет медицинских показаний для исключения глютена из рациона, то это не является обязательным. Однако людям с диагнозом целиакия или другими проблемами, связанными с непереносимостью глютена, важно следовать рекомендациям врачей. Также важно следить за тем, чтобы восполнять дефицит витаминов и минералов, которые могут быть недополучены из-за ограничений в питании.