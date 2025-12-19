Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сырная тарелка с виноградом и орехами
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:24

Продукт с дурной репутацией внезапно показал другую сторону — и это связано с деменцией

Ежедневное употребление жирного сыра связано с меньшим риском деменции — Neurology

Ежедневные пищевые привычки могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье мозга, и некоторые из них дают неожиданный эффект. Новые данные указывают, что продукт, который часто критикуют за высокое содержание жиров, может быть связан со снижением риска деменции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные 27 670 жителей Швеции, средний возраст которых на старте исследования составлял 58 лет. Наблюдение продолжалось в среднем 25 лет. Участники подробно фиксировали рацион, указывая, какие продукты они употребляют и как часто, а также обсуждали с исследователями способы приготовления пищи.

В ходе анализа сравнивались две группы: люди, которые ежедневно съедали 50 граммов и более жирного сыра, и те, кто ограничивался менее чем 15 граммами в день. К жирным сортам относились бри, чеддер и гауда. За все время наблюдений деменция развилась примерно у 3 000 участников.

Результаты и статистика

Среди людей, регулярно употреблявших не менее 50 граммов жирного сыра в день, деменция к концу исследования была выявлена у 10%. В группе с минимальным потреблением этот показатель составил 13%. После корректировки данных с учетом возраста, пола, уровня образования и общего качества питания выяснилось, что высокий уровень потребления жирного сыра ассоциировался со снижением риска деменции на 13%.

Особенно заметная разница была обнаружена в отношении сосудистой деменции. Участники, которые чаще ели жирный сыр, имели риск развития этой формы заболевания на 29% ниже. При этом выводы не распространяются на носителей варианта гена APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера.

Что не показало связи

Исследователи не выявили зависимости между риском деменции и употреблением обезжиренного сыра, сливок, молока — как цельного, так и обезжиренного, сливочного масла, а также кисломолочных продуктов, включая йогурт и кефир. Это указывает на то, что эффект может быть специфичен именно для жирных сортов сыра.

Ограничения и диетический контекст

Авторы подчеркивают два ключевых ограничения работы. Во-первых, все участники были жителями Швеции, поэтому результаты не обязательно применимы к другим популяциям. Во-вторых, исследование носит наблюдательный характер и выявляет лишь связь, но не доказывает причинно-следственный механизм.

Интересно, что в диете MIND, разработанной для профилактики деменции, сыр рекомендуют ограничивать — допускается лишь 1-2 ломтика в неделю из-за высокого содержания насыщенных жиров. Основными источниками полезных жиров в этой системе питания остаются жирная рыба, оливковое масло, орехи и семена.

