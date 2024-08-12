Врач-диетолог рассказала, какие продукты несут опасность при попытках сброса лишнего веса

Врач Соломатина: при похудении не стоит злоупотреблять арбузом, виноградом и черешней

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала избегать употребления арбуза, винограда и черешни при похудении, поскольку, несмотря на низкую калорийность, эти продукты содержат большое количество сахара. Также вредны термически обработанные морковь и свекла, которые после приготовления способствуют образованию жира.

Растительное масло и черный хлеб также содержат много калорий и могут утяжелить работу органов. Свежевыжатые соки, будучи концентратом сахара, также нежелательны при похудении, так как способствуют накоплению жира.

Фото: commons.wikimedia.org/Elena Chochkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)