Врач-диетолог рассказала, какие продукты несут опасность при попытках сброса лишнего веса

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала избегать употребления арбуза, винограда и черешни при похудении, поскольку, несмотря на низкую калорийность, эти продукты содержат большое количество сахара. Также вредны термически обработанные морковь и свекла, которые после приготовления способствуют образованию жира.
Растительное масло и черный хлеб также содержат много калорий и могут утяжелить работу органов. Свежевыжатые соки, будучи концентратом сахара, также нежелательны при похудении, так как способствуют накоплению жира.
Фото: commons.wikimedia.org/Elena Chochkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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