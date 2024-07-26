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Экономист Абрамов: в России подешевели морковь, курица и бананы
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Экономист Абрамов: в России подешевели морковь, курица и бананы

В период с 13 по 20 июля 2024 года в России зафиксировано снижение цен на морковь, курицу и бананы. Экономист Александр Абрамов, глава лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ, отметил падение Индекса Мишек на 1%, что произошло благодаря удешевлению данных продуктов, сообщает Газета.Ру.

В то же время, стоимость самого дешевого белого хлеба выросла на 10,5%.

Индекс Мишек включает в себя 14 основных товаров, среди которых мармелад, сок, молоко, масло и другие. При этом, годовая инфляция в июне 2024 года ускорилась до 8,59%, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ставит цель снижения инфляции до 4%.

Фото: commons.wikimedia.org/Wilfredor (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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