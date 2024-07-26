Продажи 35 млн литров молочной продукции и 34 млн литров воды были блокированы в России с мая по июль из-за механизма предотвращения продаж просроченных и нелегальных товаров. Антон Алиханов, глава Минпромторга, отметил значительное снижение продаж просроченной продукции: на 74% для молочной продукции и на 8% для воды, а также сокращение продаж товаров неизвестного происхождения на 54% и 24% соответственно.

Также стало известно о блокировке продаж нелегального пива и табака. С 1 апреля режим блокировки вступил в силу, а с ноября 2024 года он распространится на другие товары, включая антисептики и одежду, сообщает ТАСС.

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