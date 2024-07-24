Исследование ученых Национального института рака в Мэриленде выявило, что чрезмерное употребление сладких напитков и переработанного мяса, такого как сосиски и колбасы, увеличивает риск преждевременной смерти от диабета и болезней сердца.
Анализ основан на данных более 540 тысяч человек, участвовавших в исследовании с середины 1990-х.
Установлена связь активного потребления указанных продуктов с высоким риском развития данных заболеваний и их осложнений. Результаты опубликованы на платформе NUTRITION 2024.
Фото: commons.wikimedia.org/Dominicmgm (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В России отреагировали на заявления Дмитрия КУлебы
Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что недавние высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности переговоров с Российской Федерацией нуждаются в дополнительном разъяснении. Слуцкий предположил, что эти заявления могут быть тактическим ходом, направленным на определенную аудиторию.
В Германии сообщили дату начала парламентских выборов
В соответствии с информацией, предоставленной агентством DPA, федеральное правительство Германии определило дату проведения следующих парламентских выборов. Согласно принятому решению, голосование состоится 28 сентября 2025 года.
В России обнаружили, что препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток
Радахлорин, изначально применяемый для фотодинамической терапии онкологических заболеваний, может быть использован как биосенсор для диагностики дисфункции клеток, согласно исследованиям РАН.
Врач Дроздова рассказала, что укус клеща, зараженного боррелиозом, напоминает мишень
Врач-дерматолог Дарья Дроздова объяснила, как распознать укус клеща, зараженного боррелиозом.