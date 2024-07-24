Исследование ученых Национального института рака в Мэриленде выявило, что чрезмерное употребление сладких напитков и переработанного мяса, такого как сосиски и колбасы, увеличивает риск преждевременной смерти от диабета и болезней сердца.

Анализ основан на данных более 540 тысяч человек, участвовавших в исследовании с середины 1990-х.

Установлена связь активного потребления указанных продуктов с высоким риском развития данных заболеваний и их осложнений. Результаты опубликованы на платформе NUTRITION 2024.

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