Диетолог Татьяна Мещерякова порекомендовала избегать употребления тяжелых жирных блюд, копченостей, некоторых видов мяса, сложных и простых углеводов, бобовых и газированных сладких напитков на ужин. Она посоветовала отказаться от продуктов, требующих длительного переваривания и способствующих выбросу инсулина, таких как белый хлеб и сладкие десерты, сообщает Газета.Ру.
Вместо этого Мещерякова предложила на ужин употреблять клетчатку, например, овощной салат, и белки, получаемые из белого мяса или рыбы. Регулярное употребление обильного ужина с избытком жиров и простых углеводов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Фото: commons.wikimedia.org/Andy Li (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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