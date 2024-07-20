Ассистент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов порекомендовал употреблять костные бульоны, богатые коллагеном, 4-5 раз в неделю для поддержания здоровья суставов. Включение в рацион холодца и заливного из рыбы также способствует укреплению суставов благодаря содержанию коллагена.
Терапевт Ирина Андреева дополнила, что для здоровья суставов полезны продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот (такие как лосось), антиоксидантов (ягоды, цитрусовые, оливковое масло), витамина С, а также чеснок, лук, орехи, куркума и зеленый чай. Они помогают снижать воспаление и способствуют синтезу коллагена, защищая суставы от повреждений, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/Zacharie Grossen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Эксперт Торопцев предположил, что биткоин может стоить по $68 тыс. в августе
Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс.
Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов
Руководство Нигерии наложило штраф на американскую экстремистскую организацию, запрещенную на территории России Meta (владеет рядом социальных сетей и мессенджеров) на 220 млн долларов за нарушение правил обработки персональных данных, заявил исполняющий обязанности генерального директора комиссии по конкуренции и защите потребителей республики Адаму Абдуллахи на брифинге в Абудже.
Врач Никифоров: листериоз представляет опасность для лиц с ослабленным иммунитетом
Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что листериоз представляет угрозу преимущественно для людей с ослабленным иммунитетом, таких как ВИЧ-инфицированных, беременных, онкобольных и пожилых людей.
В Роспотребнадзоре рассказали о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России, с единичными случаями, составляющими 0,07 на 100 тыс. населения.