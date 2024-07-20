Ассистент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов порекомендовал употреблять костные бульоны, богатые коллагеном, 4-5 раз в неделю для поддержания здоровья суставов. Включение в рацион холодца и заливного из рыбы также способствует укреплению суставов благодаря содержанию коллагена.

Терапевт Ирина Андреева дополнила, что для здоровья суставов полезны продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот (такие как лосось), антиоксидантов (ягоды, цитрусовые, оливковое масло), витамина С, а также чеснок, лук, орехи, куркума и зеленый чай. Они помогают снижать воспаление и способствуют синтезу коллагена, защищая суставы от повреждений, сообщает МедикФорум.

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