Российские исследователи открыли первую опытно-промышленную установку

В России открыли установку по производству кормового белка из газа

В Кировской области открыли первую в России опытно-промышленную установку для производства кормового белка из природного газа. Технология была разработана компанией "Биопрактика", получившей поддержку от института "Иннопрактика".

Процесс производства включает инновационные решения и инженерные разработки, что повышает качество конечного продукта. Кормовой белок может использоваться в животноводстве и имеет экспортный потенциал, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На церемонии открытия были подписаны контракты на экспериментальные поставки белка с партнерами из России и Китая. Это производство способствует развитию новой отрасли газопереработки в России, увеличивая потребление природного газа и добавляя стоимость к углеводородному сырью.

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