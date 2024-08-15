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В России открыли установку по производству кормового белка из газа
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Российские исследователи открыли первую опытно-промышленную установку

В России открыли установку по производству кормового белка из газа

В Кировской области открыли первую в России опытно-промышленную установку для производства кормового белка из природного газа. Технология была разработана компанией "Биопрактика", получившей поддержку от института "Иннопрактика".

Процесс производства включает инновационные решения и инженерные разработки, что повышает качество конечного продукта. Кормовой белок может использоваться в животноводстве и имеет экспортный потенциал, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На церемонии открытия были подписаны контракты на экспериментальные поставки белка с партнерами из России и Китая. Это производство способствует развитию новой отрасли газопереработки в России, увеличивая потребление природного газа и добавляя стоимость к углеводородному сырью.

Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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