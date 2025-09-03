Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:15

Теперь без кода нельзя: почему привычные жидкости для авто исчезнут с полок

Обязательная маркировка масел и антифризов в России введена с 1 сентября 2025 года

С начала сентября система "Честный знак" расширила свои полномочия: теперь под обязательную маркировку попали и автомобильные технические жидкости. Это масла, антифризы, тормозные жидкости и смазочные материалы. Таким образом, государственный контроль впервые коснулся продукции, которая напрямую связана с работой автосервисов и повседневным обслуживанием машин.

Решение закреплено постановлением правительства № 1683 от 30 ноября 2024 года. Регистрация участников началась еще весной 2025-го, а уже с 1 сентября стартовала обязательная маркировка новых партий. С ноября в оборот нельзя будет выпускать продукцию без кода.

Зачем это нужно

Маркировка товаров через "Честный знак" действует в России с 2017 года. Она создана, чтобы пресечь контрафакт и отслеживать путь товара от производителя до покупателя. На упаковку наносятся уникальные DataMatrix-коды, которые позволяют определить легальность продукции.

По автомобильному направлению маркировка охватывает всё большее число позиций:

  • шины — с ноября 2024 года;
  • масла, антифризы, тормозные жидкости — с сентября 2025 года;
  • фильтры, свечи, стекла — с февраля 2025 года (эксперимент);
  • двигатели, генераторы, подшипники — с ноября 2026 года (эксперимент).

"Теперь производители не имеют права выпускать такие товары без маркировки, а импортёры — ввозить их в Россию", — подчеркнул исполнительный директор "ЕвроАвто" и член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Что именно попадает под контроль

В перечень продукции входят моторные и трансмиссионные масла, гидравлические жидкости, антифризы и даже специализированные смазки.

Магазины и склады до конца октября 2025 года обязаны промаркировать старые остатки. С декабря следующего года оборот "чистых" немаркированных жидкостей будет запрещен. А с апреля 2026 года начнут действовать штрафы:

  • для ИП — от 5 до 10 тысяч рублей;
  • для организаций — от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией партии.

За подделку кодов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Сложности с импортом и ценами

На практике маркировка пока работает не идеально. Для товаров из стран ЕАЭС отдельные бренды уже внедрили систему прямо на производстве, но их немного. Остальным приходится организовывать процесс на логистических складах, что ведёт к удорожанию.

"Дополнительные расходы на маркировку одной единицы товара составляют от 10 до 42 рублей, не считая платы за выпуск кода — 69 копеек с НДС", — отметил Плисов.

В ЦРПТ, напротив, уверяют: влияние на цену минимальное, не более 1% от стоимости товара. "За годы работы система принесла бизнесу 687 млрд рублей дополнительных доходов за счёт вытеснения контрафакта", — сообщили в пресс-службе.

Как это отразится на рынке

Для автовладельцев изменений пока почти нет: непромаркированные жидкости будут доступны до конца октября. Но в торговых сетях уже возникают сложности:

  • не все системы адаптированы под работу с маркировкой;
  • у многих нет оборудования;
  • трудно промаркировать старые остатки без даты производства.

По оценке экспертов, пока ситуация стабильная, однако рынок может столкнуться с дефицитом и ростом цен. Многие поставщики перестали делать заказы заранее, опасаясь проблем с промаркировкой.

Что будет дальше

Обсуждается перенос сроков финальной стадии маркировки — с апреля на октябрь 2026 года. Это решение пока в статусе проекта.

"Именно эта дата станет ключевой для покупателей: без разрешения системы "Честный знак" товар не будет доступен к продаже", — пояснил руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветесян.

По данным НИУ ВШЭ, после запуска маркировки 196 компаний вышли из серой зоны, а количество участников рынка заметно выросло. В перспективе это должно повысить прозрачность отрасли, но потребителям стоит готовиться к переменам в правилах торговли и возможному изменению цен.

