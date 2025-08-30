Тревога на фоне перемен: как маркировка повлияет на доверие к производителям

Знаете ли вы, что с 1 декабря 2025 года в России будет запрещён оборот немаркированных технических жидкостей? Эта мера касается моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей, и она станет частью системы маркировки "Честный знак". Давайте разберемся, как это повлияет на автомобилистов и какие новшества ждут нас в ближайшем будущем.

Что уже маркируется?

На данный момент обязательной маркировке подлежат шины. Как отметил Тигран Аветисян, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ, следующий этап включает в себя маркировку технических жидкостей. С 1 сентября 2025 года производители должны начать маркировать масла и другие жидкости, а с декабря того же года на прилавках не должно оставаться товаров без кода маркировки.

Главная цель системы — обеспечить легальным производителям и импортерам честные условия для работы. По словам Аветисяна, потребители должны быть уверены в легальности товаров. С помощью простого сканирования кода можно быстро проверить, кто произвел товар и есть ли у него вся необходимая документация.

Проблема подделок

Хотя шины не поддаются подделке так, как другие товары, доля нелегальных предложений на рынке шин сократилась на 21% с 2022 по 2024 год. Это связано не только с подделками, но и с легальными шинами, которые продавались без уплаты налогов. Система маркировки призвана поддержать тех, кто работает честно.

Аветисян также отметил, что система интегрирована с 27 ведомствами, что позволяет вести смежный контроль. Например, если два масла выглядят одинаково, но одно стоит значительно дешевле, система может показать, что на него не было закуплено достаточного количества сырья, что может привести к его изъятию с рынка.

Как потребитель может защитить свои права?

Потребители могут оставить жалобу через приложение "Честный знак". За время работы приложения поступило более 250 тысяч жалоб. Если выявлено несоответствие, Роспотребнадзор может провести проверку и заблокировать продажу.

Сейчас в эксперименте находятся стекла, фильтры и свечи зажигания. Это инициатива самой отрасли, стремящейся навести порядок. Важно отметить, что система маркировки не блокирует импорт, а наоборот, поощряет добросовестную работу.