Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:15

Поддержка электроники или удар по автопрому: чем обернётся новая пошлина

Минфин РФ: новая пошлина за маркировку товаров заработает с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России появится новая государственная пошлина, которая будет взиматься за внесение данных о маркированных товарах в государственную информационную систему (ГИС). Средства, полученные от этого сбора, планируется направить на поддержку отечественной радиоэлектроники. Однако для автопрома и рынка запчастей эта инициатива может обернуться новыми расходами и подорожанием продукции.

Что меняется в законодательстве

Поправки в Налоговый кодекс были внесены в Госдуму 29 сентября 2025 года. Согласно документу, новая пошлина будет обязательной для организаций и индивидуальных предпринимателей в двух случаях:

  • при подаче заявлений на получение кодов маркировки;
  • при внесении информации о движении товаров — их производстве, продаже или перемещении.

Размер пошлины пока не установлен. Его определит правительство отдельным постановлением. Уже ясно, что на первом этапе изменения затронут импортеров и оптовиков, но в итоге расходы неизбежно окажутся в розничной цене. Простыми словами, платить будет покупатель.

Как работает система "Честный знак"

Крупнейшая российская платформа обязательной маркировки — "Честный знак" — охватывает десятки товарных категорий, включая автомобильные. В 2025 году она активно внедряется в сегменте автотоваров:

  1. С 1 ноября 2024 года обязательной стала маркировка автомобильных шин.

  2. С 1 сентября 2025 года под контроль попали масла, антифризы и тормозные жидкости.

  3. С февраля 2025 года проводится эксперимент по фильтрам, свечам зажигания и стеклам.

  4. С ноября 2026 года тестирование начнется для двигателей внутреннего сгорания, генераторов и подшипников.

За торговлю немаркированной продукцией предусмотрены крупные штрафы и конфискация товара. Формально участие в системе бесплатное, но бизнесу приходится оплачивать коды (по 50 копеек без НДС) и сопутствующие расходы: электронную подпись, ЭДО и оборудование для сканирования.

Сколько стоит "честная" маркировка для автобизнеса

Как пояснил исполнительный директор "ЕвроАвто" и член правления Союза автосервисов Илья Плисов, нынешняя система маркировки уже требует значительных затрат.

"Новый сбор станет дополнительным, шестым пунктом в этом списке", — пояснил исполнительный директор "ЕвроАвто" Илья Плисов.

По его словам, расходы включают не только оплату кодов, но и оклейку товаров, покупку и обслуживание сканеров, программного обеспечения, а также обучение персонала. Новый сбор добавит еще одну статью расходов, что в итоге скажется на цене для конечного потребителя.

Плисов отметил, что по сути пошлина может стать аналогом акциза, только в отношении маркированных товаров. Если раньше акцизами облагались алкоголь и табак, то теперь их логика переносится на автотовары.

"Она точно подорожает, потому что любые пошлины входят в цену, которую оплачивает конечный потребитель", — добавил эксперт.

Как нововведение скажется на цене

По мнению специалистов, повышение стоимости автотоваров — вопрос времени. Поскольку большая часть продукции импортируется, маркировка и её администрирование ложатся на поставщиков. Любые дополнительные расходы неминуемо закладываются в себестоимость.

Плисов подчеркнул, что сегодня до 80% автотоваров ввозится из-за рубежа. Оклейка за границей стоит дорого, а при проведении процедуры на складах временного хранения в России стоимость достигает 40 рублей за единицу среднего размера. Мелкие детали, вроде свечей зажигания, еще сложнее в работе — значит, и дороже.

Зачем вводят пошлину

Официально цель реформы — развитие отечественной промышленности. Средства, собираемые через новую систему, направят в фонд поддержки радиоэлектроники. Однако эксперты указывают, что фактический эффект может оказаться обратным: рост себестоимости приведет к удорожанию продукции, а значит, снизит спрос на нее внутри страны.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также выразил сомнение в пользе системы для отрасли.

"Она позволяет проследить путь товара, но при этом никак не говорит о том, подлинный это товар или нет", — отметил президент НАС Антон Шапарин.

Он подчеркнул, что QR-коды "Честного знака" можно приобрести отдельно, а значит, их наличие не гарантирует подлинность товара. На практике система становится дополнительным бюрократическим звеном, усложняющим бизнес.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к новому порядку

  1. Проверить, попадают ли ваши товары под обязательную маркировку в 2026 году.

  2. Убедиться, что компания подключена к системе "Честный знак" и имеет квалифицированную электронную подпись.

  3. Заключить договор с оператором электронного документооборота.

  4. Подготовить оборудование — 2D-сканеры, принтеры для этикеток, ПО для учета.

  5. Рассчитать предполагаемые затраты на новые пошлины и включить их в бизнес-план на 2026 год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать требования о маркировке.
    → Последствие: штраф до миллиона рублей и конфискация товара.
    → Альтернатива: своевременно зарегистрировать продукцию и контролировать движение через "Честный знак".
  • Ошибка: использовать фальшивые коды или сторонние сервисы для генерации.
    → Последствие: уголовная ответственность за подделку документов.
    → Альтернатива: получать коды только через официального оператора ЦРПТ.
  • Ошибка: экономить на оборудовании.
    → Последствие: ошибки при сканировании и потеря данных в системе.
    → Альтернатива: приобрести сертифицированные устройства и регулярно обновлять ПО.

Плюсы и минусы новой пошлины

Плюсы Минусы
Средства направят на развитие отечественной электроники Увеличение издержек для бизнеса
Появится единый цифровой учет товаров Рост конечных цен
Контроль импорта и прозрачность логистики Усложнение документооборота
Возможность отслеживания контрафакта Отсутствие реальных механизмов защиты от подделок

А что если…

Если государство установит символическую пошлину, влияние на рынок может оказаться незначительным. Однако при высоких ставках бизнес может отказаться от ввоза отдельных товаров, особенно в бюджетном сегменте. В результате автомобилисты рискуют столкнуться с дефицитом недорогих масел, фильтров и расходников.

FAQ

Как узнать, подлежит ли мой товар маркировке?
Проверить можно на сайте системы "Честный знак" в разделе "Категории товаров".

Сколько будет стоить пошлина?
Точная сумма пока не определена. Её установит правительство отдельным документом ближе к концу 2025 года.

Что делать, если товар не имеет маркировки?
Продажа таких товаров запрещена. Их необходимо промаркировать или вернуть поставщику.

Мифы и правда о "Честном знаке"

Миф: маркировка полностью защищает от подделок.
Правда: QR-код не гарантирует оригинальность — он лишь подтверждает факт внесения данных в систему.

Миф: для малого бизнеса предусмотрены льготы.
Правда: послабления носят временный характер и не касаются большинства категорий автотоваров.

Миф: маркировка снижает налоги.
Правда: наоборот, она вводит новые платежи и требует расходов на внедрение технологий.

Исторический контекст

Система обязательной маркировки появилась в России в 2019 году и сначала охватывала табачную и обувную продукцию. Позднее в список вошли молочные продукты, лекарства и бытовая техника. В 2024–2025 годах государство решило расширить контроль и на автомобильный рынок, аргументируя это борьбой с контрафактом.

3 интересных факта

  1. Россия стала одной из первых стран, внедривших сквозную систему цифровой маркировки на уровне государства.

  2. "Честный знак" ежедневно обрабатывает свыше 500 млн операций.

  3. Код Data Matrix, используемый для маркировки, содержит до 88 символов и может хранить уникальную информацию о происхождении товара.

