Поддержка электроники или удар по автопрому: чем обернётся новая пошлина

С 1 января 2026 года в России появится новая государственная пошлина, которая будет взиматься за внесение данных о маркированных товарах в государственную информационную систему (ГИС). Средства, полученные от этого сбора, планируется направить на поддержку отечественной радиоэлектроники. Однако для автопрома и рынка запчастей эта инициатива может обернуться новыми расходами и подорожанием продукции.

Что меняется в законодательстве

Поправки в Налоговый кодекс были внесены в Госдуму 29 сентября 2025 года. Согласно документу, новая пошлина будет обязательной для организаций и индивидуальных предпринимателей в двух случаях:

при подаче заявлений на получение кодов маркировки;

при внесении информации о движении товаров — их производстве, продаже или перемещении.

Размер пошлины пока не установлен. Его определит правительство отдельным постановлением. Уже ясно, что на первом этапе изменения затронут импортеров и оптовиков, но в итоге расходы неизбежно окажутся в розничной цене. Простыми словами, платить будет покупатель.

Как работает система "Честный знак"

Крупнейшая российская платформа обязательной маркировки — "Честный знак" — охватывает десятки товарных категорий, включая автомобильные. В 2025 году она активно внедряется в сегменте автотоваров:

С 1 ноября 2024 года обязательной стала маркировка автомобильных шин. С 1 сентября 2025 года под контроль попали масла, антифризы и тормозные жидкости. С февраля 2025 года проводится эксперимент по фильтрам, свечам зажигания и стеклам. С ноября 2026 года тестирование начнется для двигателей внутреннего сгорания, генераторов и подшипников.

За торговлю немаркированной продукцией предусмотрены крупные штрафы и конфискация товара. Формально участие в системе бесплатное, но бизнесу приходится оплачивать коды (по 50 копеек без НДС) и сопутствующие расходы: электронную подпись, ЭДО и оборудование для сканирования.

Сколько стоит "честная" маркировка для автобизнеса

Как пояснил исполнительный директор "ЕвроАвто" и член правления Союза автосервисов Илья Плисов, нынешняя система маркировки уже требует значительных затрат.

По его словам, расходы включают не только оплату кодов, но и оклейку товаров, покупку и обслуживание сканеров, программного обеспечения, а также обучение персонала. Новый сбор добавит еще одну статью расходов, что в итоге скажется на цене для конечного потребителя.

Плисов отметил, что по сути пошлина может стать аналогом акциза, только в отношении маркированных товаров. Если раньше акцизами облагались алкоголь и табак, то теперь их логика переносится на автотовары.

"Она точно подорожает, потому что любые пошлины входят в цену, которую оплачивает конечный потребитель", — добавил эксперт.

Как нововведение скажется на цене

По мнению специалистов, повышение стоимости автотоваров — вопрос времени. Поскольку большая часть продукции импортируется, маркировка и её администрирование ложатся на поставщиков. Любые дополнительные расходы неминуемо закладываются в себестоимость.

Плисов подчеркнул, что сегодня до 80% автотоваров ввозится из-за рубежа. Оклейка за границей стоит дорого, а при проведении процедуры на складах временного хранения в России стоимость достигает 40 рублей за единицу среднего размера. Мелкие детали, вроде свечей зажигания, еще сложнее в работе — значит, и дороже.

Зачем вводят пошлину

Официально цель реформы — развитие отечественной промышленности. Средства, собираемые через новую систему, направят в фонд поддержки радиоэлектроники. Однако эксперты указывают, что фактический эффект может оказаться обратным: рост себестоимости приведет к удорожанию продукции, а значит, снизит спрос на нее внутри страны.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также выразил сомнение в пользе системы для отрасли.

Он подчеркнул, что QR-коды "Честного знака" можно приобрести отдельно, а значит, их наличие не гарантирует подлинность товара. На практике система становится дополнительным бюрократическим звеном, усложняющим бизнес.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к новому порядку

Проверить, попадают ли ваши товары под обязательную маркировку в 2026 году. Убедиться, что компания подключена к системе "Честный знак" и имеет квалифицированную электронную подпись. Заключить договор с оператором электронного документооборота. Подготовить оборудование — 2D-сканеры, принтеры для этикеток, ПО для учета. Рассчитать предполагаемые затраты на новые пошлины и включить их в бизнес-план на 2026 год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать требования о маркировке.

→ Последствие: штраф до миллиона рублей и конфискация товара.

→ Альтернатива: своевременно зарегистрировать продукцию и контролировать движение через "Честный знак".

→ Последствие: уголовная ответственность за подделку документов.

→ Альтернатива: получать коды только через официального оператора ЦРПТ.

→ Последствие: ошибки при сканировании и потеря данных в системе.

→ Альтернатива: приобрести сертифицированные устройства и регулярно обновлять ПО.

Плюсы и минусы новой пошлины

Плюсы Минусы Средства направят на развитие отечественной электроники Увеличение издержек для бизнеса Появится единый цифровой учет товаров Рост конечных цен Контроль импорта и прозрачность логистики Усложнение документооборота Возможность отслеживания контрафакта Отсутствие реальных механизмов защиты от подделок

А что если…

Если государство установит символическую пошлину, влияние на рынок может оказаться незначительным. Однако при высоких ставках бизнес может отказаться от ввоза отдельных товаров, особенно в бюджетном сегменте. В результате автомобилисты рискуют столкнуться с дефицитом недорогих масел, фильтров и расходников.

FAQ

Как узнать, подлежит ли мой товар маркировке?

Проверить можно на сайте системы "Честный знак" в разделе "Категории товаров".

Сколько будет стоить пошлина?

Точная сумма пока не определена. Её установит правительство отдельным документом ближе к концу 2025 года.

Что делать, если товар не имеет маркировки?

Продажа таких товаров запрещена. Их необходимо промаркировать или вернуть поставщику.

Мифы и правда о "Честном знаке"

• Миф: маркировка полностью защищает от подделок.

Правда: QR-код не гарантирует оригинальность — он лишь подтверждает факт внесения данных в систему.

• Миф: для малого бизнеса предусмотрены льготы.

Правда: послабления носят временный характер и не касаются большинства категорий автотоваров.

• Миф: маркировка снижает налоги.

Правда: наоборот, она вводит новые платежи и требует расходов на внедрение технологий.

Исторический контекст

Система обязательной маркировки появилась в России в 2019 году и сначала охватывала табачную и обувную продукцию. Позднее в список вошли молочные продукты, лекарства и бытовая техника. В 2024–2025 годах государство решило расширить контроль и на автомобильный рынок, аргументируя это борьбой с контрафактом.

