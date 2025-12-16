Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:20

Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Краснодарском крае составляет 7 621,2 руб. в месяц на одного человека, сообщает ассоциация "Руспродсоюз", ссылаясь на данные, полученные ТАСС. Это значение почти на 1,3% выше, чем в начале 2025 года, когда стоимость корзины в среднем по России составляла 7 283,2 руб. В то же время в ряде других регионов страны цены на продукты питания значительно превышают эту сумму.

Разница в ценах по регионам России

Самые высокие затраты на продуктовые наборы наблюдаются в крупных городах. Так, в Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 8 646 руб., а в Санкт-Петербурге — 8 494,8 руб. Эти цифры показывают значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. Однако самые высокие цены зафиксированы на Чукотке, где стоимость такого набора достигает 18 435,3 руб. на человека. Это может объясняться особенностями логистики и ценами на продукты, которые приходится доставлять в такие удаленные регионы.

Доступные регионы с низкими ценами

На другом конце шкалы расположены регионы, где минимальная корзина обходится значительно дешевле. Самыми доступными для потребителей стали Мордовия и Пензенская область. В этих регионах стоимость продуктового набора составляет 5 905,8 руб. и 6 155,4 руб. соответственно. Такие показатели, несмотря на то, что они ниже среднероссийских, могут указывать на более низкие цены на продукты или меньшие затраты на их транспортировку.

Таким образом, на фоне растущих цен в крупных городах и удаленных регионах, в некоторых областях России все еще сохраняется достаточно доступная стоимость продуктов, что дает возможность обеспечить более дешевую потребительскую корзину для местных жителей.

