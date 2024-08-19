Продюсер "Дома-2" рассказал правду о расставании Бузовой и Третьякова

Продюсер известного реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский в интервью с Яной Чуриковой рассказал, что сыграл ключевую роль в расставании одной из самых популярных пар проекта — Ольги Бузовой и Романа Третьякова.

Михайловский признался, что Бузова была самой яркой звездой шоу, и её популярность была критически важна для успеха проекта. Однако Роман Третьяков, будучи не только её партнером, но и человеком, оказывавшим значительное влияние на неё, начал использовать эти отношения для продвижения собственных интересов, сообщает "Газета.Ru".

Продюсер отметил, что если бы он и команда не вмешались в отношения пары, шоу могло бы потерять свою главную звезду, что было недопустимо с точки зрения бизнеса. Михайловский также утверждает, что Третьяков на самом деле не любил Бузову, а воспринимал её исключительно как инструмент для собственного продвижения. В результате он попросил Романа покинуть проект, чтобы сохранить карьеру и репутацию Ольги.

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