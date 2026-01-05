Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Angelamatheson1975 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:45

Продлёнка перестала быть удобством — стала необходимостью: государство увеличит долю охвата младшеклассников

Правительство утвердило план расширения продлёнки в школах на 5 лет — ТАСС

Проблема продлёнки в российских школах давно выходит за рамки бытового неудобства — для многих семей это вопрос возможности работать и планировать день, а для детей — вопрос безопасности после уроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством план, который предусматривает расширение охвата младшеклассников группами продлённого дня. Документ рассчитан на ближайшие пять лет и предполагает рост доли учеников 1–4-х классов, которые смогут посещать продлёнку.

Пятилетний план: кто отвечает и что должно измениться

Согласно плану, ответственность за реализацию мер возложена на Минпросвещения России и региональные власти. Именно они должны обеспечить расширение сети групп продлённого дня и увеличить доступность услуги для семей. Речь идёт не о разовой кампании, а о системных шагах, рассчитанных на длительный период.

В документе обозначена ключевая цель: за пять лет должна увеличиться доля младшеклассников, которые остаются в школе после уроков в рамках организованной продлёнки. Такая мера напрямую связана с запросом родителей на доступное и безопасное пребывание ребёнка в школе, особенно в тех регионах, где рабочий день взрослых заканчивается значительно позже уроков.

Почему продлёнка стала дефицитом

По данным, которые приводил Народный фронт в прошлом году, проблема продлёнки во многих школах связана не только с отсутствием групп, но и с высокой стоимостью услуги. Более 60% россиян, участвовавших в мониторинге, сообщили, что их дети не посещают продлёнку именно по этим причинам. Родители также отмечали дефицит мест и ограниченный набор групп, даже если формально они существуют.

Отдельной трудностью называют ситуацию, когда количество мест в продлёнке не соответствует числу учеников в классе. В некоторых случаях на класс из 25 человек выделялось всего 8 мест, а приоритет при зачислении отдавался детям льготных категорий. Это усиливало конкуренцию и превращало продлёнку в услугу, доступную не всем, даже при наличии объективной необходимости.

Нереализованный спрос: 115 тысяч детей без возможности попасть на продлёнку

О масштабах проблемы ранее говорил и замминистра просвещения РФ Андрей Николаев. В феврале 2025 года он сообщал, что в 2023–2024 учебном году примерно у 115 тыс. учеников младших классов была потребность в продлёнке, но не было возможности на неё попасть. Эта цифра фиксирует не просто отсутствие удобства, а устойчивый неудовлетворённый спрос.

Пятилетний план правительства фактически должен закрыть именно такой разрыв: когда родители готовы пользоваться продлёнкой, но школа не может предоставить места или выставляет цену, которая делает услугу недоступной. Документ, с которым ознакомился ТАСС, задаёт направление на расширение охвата и перераспределяет ответственность между федеральным и региональным уровнями, что должно увеличить число групп и снизить барьеры для семей.

