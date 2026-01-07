Продажи просели, выручка сжалась, перспективы изменились: коксующийся уголь переходит в режим выживания

Рынок коксующегося угля, переживший затяжное падение, может начать медленно выходить из кризиса уже в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитика "БКС Мир инвестиций" Николая Масликова. При этом ключевым драйвером восстановления он называет не экспорт, а возможное оживление внутреннего спроса — если в России продолжится снижение ключевой ставки и заработает строительный сектор.

Почему 2025 год стал годом ухудшения

По оценке Масликова, в 2025 году угольная отрасль так и не вышла из кризисной фазы. За последний год цены на коксующийся уголь сократились на 19%, что напрямую ударило по выручке производителей. Одновременно снизились и продажи у крупнейших игроков: у "Распадской" — на 2,5%, у "Мечела" — на 18%.

Эксперт связывает это не только с динамикой угля как сырья, но и с общим охлаждением металлургии. Металлургические заводы сокращали потребление на фоне слабого спроса на сталь, а угольные компании сталкивались с дополнительными издержками. Отдельным фактором Масликов выделяет усложнение логистики из-за удаленности Кузбасса от азиатских рынков, что снижает конкурентоспособность поставок.

Что может поддержать восстановление в 2026 году

По словам аналитика, если восстановление и начнется, то будет идти крайне осторожно. Внутренний спрос может стать главным источником позитивной динамики, но его рост зависит от макроэкономических условий. При смягчении денежно-кредитной политики и перезапуске строительства металлургический сектор способен увеличить потребление, что поддержит и рынок коксующегося угля.

"В первую очередь такое падение связано с кризисом в металлургической отрасли. Вдобавок для компаний осложнялась логистика в связи с удаленностью Кузбасса от азиатских рынков. Мы считаем, что в 2026 году отрасль если и будет восстанавливаться, то крайне медленными темпами, так как помимо внутренних условий спроса на сталь значимым фактором выступает мировой спрос", — пояснил аналитик "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов.

Почему экспортный рынок выглядит слабее внутреннего

На внешнем контуре перспективы более сдержанные. Масликов указывает, что мировому рынку может не хватить пространства для роста из-за избытка предложения, в том числе со стороны КНР.

"И если на внутреннем рынке металлургический спрос может начать восстанавливаться на фоне снижения ставки и перезапуска строительного сектора, то общемировые котировки на сталь, а следовательно, и на уголь, могут продолжить слабеть на фоне излишнего предложения со стороны китайских производителей. У нас негативный взгляд на "Распадскую” и "Мечел” на горизонте 12 месяцев", — добавил аналитик "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов.

Если сталь будет дешеветь, это автоматически станет давить и на уголь как на сырье, используемое в металлургии.