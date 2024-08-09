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Пентагон: продажа РСЗО HIMARS Норвегии одобрена
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США одобрили продажу Норвегии реактивных систем залпового огня HIMARS на 580 миллионов долларов

Пентагон: продажа РСЗО HIMARS Норвегии одобрена

Госдепартамент США выразил согласие на возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 580 миллионов долларов, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

По данным ведомства, норвежское правительство запросило возможность приобретения 16 установок этого типа вооружений, учебные боеприпасы, логистические и транспортные услуги, а также сопутствующее снаряжение.

"Предполагаемая сделка по продаже послужит на пользу внешнеполитическим целям и задачам в сфере национальной безопасности путем повышения боеготовности союзника США по НАТО, выступающего в качестве важной силы в интересах стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении агентства Пентагона.

Правительство США уже уведомило Конгресс о намерении заключить сделку с Норвегией. Теперь у законодателей есть месяц, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.

Фото: /www.defenseimagery.mil/Cpl Lauren Whitney(it is in the public domain)

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