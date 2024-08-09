США одобрили продажу Норвегии реактивных систем залпового огня HIMARS на 580 миллионов долларов

Госдепартамент США выразил согласие на возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 580 миллионов долларов, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, норвежское правительство запросило возможность приобретения 16 установок этого типа вооружений, учебные боеприпасы, логистические и транспортные услуги, а также сопутствующее снаряжение.
"Предполагаемая сделка по продаже послужит на пользу внешнеполитическим целям и задачам в сфере национальной безопасности путем повышения боеготовности союзника США по НАТО, выступающего в качестве важной силы в интересах стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении агентства Пентагона.
Правительство США уже уведомило Конгресс о намерении заключить сделку с Норвегией. Теперь у законодателей есть месяц, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
Фото: /www.defenseimagery.mil/Cpl Lauren Whitney(it is in the public domain)
МИД заявил, что информации о гражданах России на борту разбившегося самолета в Бразилии нет
Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что на борту упавшего в Бразилии самолета, где погибли 62 человека, не было российских граждан.
Российская экспедиция нашла фрагменты корабля исследователя Баренца
Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГО), вернувшиеся с архипелага Новая Земля, обнаружили фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, на котором тот совершал свои полярные путешествия. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.
Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной
Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.
В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Ленинградской битвы, и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.