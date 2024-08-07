Депутат Яна Лантратова предложила легализовать продажу «красивых» номеров: Минэкономразвития и МВД отказались от инициативы

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила законодательно оформить продажу "красивых" автомобильных номеров, чтобы увеличить бюджетные поступления и решить проблему нелегального рынка. По ее оценкам, официальные аукционы могут принести примерно 35 миллиардов рублей в первую година.
Однако управляющие органы, включая Минэкономразвития и МВД, опровергли данную инициативу. Они сообщили, что работа над законопроектом приостановлена, и он не входит в список приоритетных задач правительства.
На текущий момент система продажи "красивых" номеров функционирует в серой зоне, и покупатели готовы платить немалые суммы за уникальные номера. С 2022 года особую популярность приобрели номера с буквами "СВО", но их стоимость за последнее время упала до 150-200 тыс. рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Endlezz (GNU Free Documentation License, Version 1.2)
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