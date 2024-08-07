Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Депутат предложила легализовать продажу «красивых» номеров для пополнения бюджета
  1. Главная
  2. Авто и мото

Депутат Яна Лантратова предложила легализовать продажу «красивых» номеров: Минэкономразвития и МВД отказались от инициативы

Депутат предложила легализовать продажу «красивых» номеров для пополнения бюджета

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила законодательно оформить продажу "красивых" автомобильных номеров, чтобы увеличить бюджетные поступления и решить проблему нелегального рынка. По ее оценкам, официальные аукционы могут принести примерно 35 миллиардов рублей в первую година.

Однако управляющие органы, включая Минэкономразвития и МВД, опровергли данную инициативу. Они сообщили, что работа над законопроектом приостановлена, и он не входит в список приоритетных задач правительства.

На текущий момент система продажи "красивых" номеров функционирует в серой зоне, и покупатели готовы платить немалые суммы за уникальные номера. С 2022 года особую популярность приобрели номера с буквами "СВО", но их стоимость за последнее время упала до 150-200 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Endlezz (GNU Free Documentation License, Version 1.2)

Мир

Миллер: решение прекратить огонь в Газе зависит от Синвара

Миллер: решение прекратить огонь в Газе зависит от Синвара

Решение прекратить огонь в Газе лежит на Яхье Синваре, избранном главой политбюро ХАМАС, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге.

Читать полностью
Рамасвами призвал к депортации нелегалов и бюрократов из Америки

Рамасвами призвал к депортации нелегалов и бюрократов из Америки

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, участвовавший в выдвижении кандидатом в президенты Штатов от республиканцев, предложил депортировать миллионы нелегалов и бюрократов во имя спасения страны.

Читать полностью

Общество

Актёр Иван Охлобыстин назвал главную цель России

Актёр Иван Охлобыстин назвал главную цель России

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал, какая важная миссия возложена на нашу страну.

Читать полностью
Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных пилотов-путешественников Алёны Калагуровой и Сергея Фёдорова.

Читать полностью

Новости