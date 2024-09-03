Нидерландский суд блокирует продажу активов "Газпрома" в Wintershall Noordzee B.V.

Суд в Нидерландах запретил реализацию акций Wintershall Noordzee B. V., принадлежащих "Газпрому", а также связанных с ними доходов. Как уточняется в сообщениях российской компании, данное решение Окружного суда Гааги было принято 15 мая.
Весной "Газпром Интернэшнл Лимитед" инициировал процесс по продаже своих активов в Северном море, планируя продать свою 50% долю в Wintershall Noordzee BV — совместном предприятии с Wintershall Dea — а также доли в консорциумах по разработке месторождений "Силлиманит" и "Вингейт". Изначально ожидаелось подведение итогов в начале июня, однако с тех пор информация о ходе торгов не обновлялась.
Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, в своем блоге упомянул, что данная ситуация связана с украинской компанией "Славутич-Инвест", которая владела земельными участками в Мелитополе. В мае 2023 года Хозяйственный суд Запорожской области обязал РФ выплатить компании $15 млн компенсации.
В мае 2024 года "Славутич" подал иск против "Газпрома" в тот же суд, требуя удовлетворить предыдущее решение за счет активов компании, а затем повторно обратился в Окружной суд Гааги.
"Газпром" не согласен с законностью обеспечения иска в Нидерландах и требует его отмены.
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