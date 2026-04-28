Цена покровительства: с бывшего главного гаишника Орла требуют 275 миллионов

Прокуратура Орловской области инициировала масштабный процесс по взысканию свыше 275 миллионов рублей, полученных в результате серьезных нарушений антикоррупционных норм. Исковое заявление направлено в Заводской районный суд для привлечения к солидарной ответственности бывшего главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, а также ряда связанных с ним физических и юридических лиц. Данная сумма, по мнению надзорного ведомства, является незаконным доходом от предпринимательской деятельности, скрытым от государственного контроля, пишет издание "ОрелТаймс".

Материалы прокурорской проверки указывают на то, что в течение 13 лет высокопоставленный офицер фактически курировал работу коммерческих структур, включая "Охотхозяйство Кудиновское" и фирмы по изготовлению госномеров и техосмотру. Несмотря на законодательный запрет для сотрудников МВД заниматься бизнесом, господин Коршунов обеспечивал подконтрольным организациям привилегированное положение на региональном рынке.

Ранее, в марте 2025 года, экс-руководитель ГИБДД уже был осужден за злоупотребление полномочиями и мошеннические действия с фиктивным трудоустройством в ведомственный вуз. Тогда суд лишил его специального звания и назначил денежный штраф, а в октябре того же года был удовлетворен иск о взыскании 216 миллионов рублей, однако решение не успело вступить в законную силу. По словам представителей обвинения, нынешнее разбирательство нацелено на полное изъятие всей незаконно полученной выручки в пользу государственной казны.

Объектом прокурорского притязания стали как денежные средства, так и имущество, приобретенное ответчиками на указанную сумму. Процесс находится под строгим контролем прокуратуры, настаивающей на законности требований об обращении активов предпринимателей в доход государства. Ожидается, что суду предстоит детально изучить финансовые потоки, которые, по данным следствия, являлись прямым следствием использования служебного положения полковником МВД.