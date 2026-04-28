Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Главная / Центральный федеральный округ
Арсений Громов Опубликована сегодня в 17:29

Цена покровительства: с бывшего главного гаишника Орла требуют 275 миллионов

Прокуратура Орловской области инициировала масштабный процесс по взысканию свыше 275 миллионов рублей, полученных в результате серьезных нарушений антикоррупционных норм. Исковое заявление направлено в Заводской районный суд для привлечения к солидарной ответственности бывшего главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, а также ряда связанных с ним физических и юридических лиц. Данная сумма, по мнению надзорного ведомства, является незаконным доходом от предпринимательской деятельности, скрытым от государственного контроля, пишет издание "ОрелТаймс".

Материалы прокурорской проверки указывают на то, что в течение 13 лет высокопоставленный офицер фактически курировал работу коммерческих структур, включая "Охотхозяйство Кудиновское" и фирмы по изготовлению госномеров и техосмотру. Несмотря на законодательный запрет для сотрудников МВД заниматься бизнесом, господин Коршунов обеспечивал подконтрольным организациям привилегированное положение на региональном рынке.

Ранее, в марте 2025 года, экс-руководитель ГИБДД уже был осужден за злоупотребление полномочиями и мошеннические действия с фиктивным трудоустройством в ведомственный вуз. Тогда суд лишил его специального звания и назначил денежный штраф, а в октябре того же года был удовлетворен иск о взыскании 216 миллионов рублей, однако решение не успело вступить в законную силу. По словам представителей обвинения, нынешнее разбирательство нацелено на полное изъятие всей незаконно полученной выручки в пользу государственной казны.

Объектом прокурорского притязания стали как денежные средства, так и имущество, приобретенное ответчиками на указанную сумму. Процесс находится под строгим контролем прокуратуры, настаивающей на законности требований об обращении активов предпринимателей в доход государства. Ожидается, что суду предстоит детально изучить финансовые потоки, которые, по данным следствия, являлись прямым следствием использования служебного положения полковником МВД.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Финансовая весна в Воронеже: пункты обмена железных денег открывают двери для всех желающих 05.04.2026 в 19:25

Жители региона смогут избавиться от накопившихся монет в рамках масштабного финансового мероприятия, которое стартует уже в начале апреля.

Читать полностью » Невидимое облако над Черноземьем: пыльца берёзы и ольхи превращает каждый вдох в испытание 05.04.2026 в 19:22

В регионе зафиксирована опасная ситуация из-за сезонного природного явления, которое угрожает самочувствию тысяч людей и требует немедленной смены поведения.

Читать полностью » Ректор у руля производства: как ивановские ученые начинают влиять на тарифы и теплосети 05.04.2026 в 19:17

Крупный энергохолдинг меняет подход к развитию инфраструктуры, привлекая к принятию ответственных решений представителей ведущего энергетического вуза.

Читать полностью » Сверхзвуковая скорость железных дорог: столица и юг станут почти соседями к началу следующего десятилетия 05.04.2026 в 19:14

Правительство утвердило амбициозный план развития южного направления, который в корне изменит правила перемещения между столицей и морским побережьем.

Читать полностью » Волны Ла-Манша отдыхают — московская навигация на токе: производство электросудов набрало обороты 05.04.2026 в 19:08

В Нагатинском Затоне стартовала сборка инновационных транспортных единиц, которые изменят привычное представление о перемещении по городским водным артериям.

Читать полностью » Московские улицы преобразились: на тротуары вернулись десятки тысяч электросамокатов для поездок 04.04.2026 в 21:22

Столичные улицы снова заполнили тысячи единиц электротранспорта, готовые к интенсивному сезону активных передвижений в черте шумного мегаполиса.

Читать полностью » Беспилотная армия против пустого рынка труда: Москва внедряет технологии для спасения комфорта 04.04.2026 в 21:16

Столичные власти нашли радикальный способ борьбы с нехваткой рабочих рук в сфере логистики, который полностью изменит привычный облик московских улиц и дворов.

Читать полностью » Не просто слова на бумаге: в Тамбовской области наладили механизм адресной поддержки 03.04.2026 в 17:25

В центре обсуждения оказались механизмы оперативной помощи семьям участников спецоперации, минуя бюрократические проволочки и бесконечные согласования.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Односпальная, евро, king size: выбираем размер кровати, чтобы высыпаться и не спорить за одеяло
Садоводство
Не усложняйте себе жизнь: овощи, которые прекрасно растут без рассады
ПФО
Конец едкого дискомфорта: мэр Шалабаев оценил ситуацию с вонью в Нижнем Новгороде
Общество
Стирка кроссовок больше не пугает: простой способ спасает форму и подошву
Красота и здоровье
Обычное мелирование закончилось ожогом: где мастер допустил опасный промах
Авто и мото
Устройства для сокрытия номеров уходят в тень: наказание бьет раньше, чем включат двигатель
Садоводство
Не повторяйте моих ошибок: как я тепрь ухаживаю за теплицей весной, чтобы получить щедрый урожай
Авто и мото
Штраф и лишение прав: разбираемся в правилах перевозки опасных грузов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

