Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
колбаса
колбаса
© Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:07

Даже редкие порции колбасы ускоряют болезни: что скрывает привычное лакомство

Эндокринолог Поляков: регулярное употребление колбасы повышает риск рака

Колбасные изделия давно стали привычным продуктом в рационе многих людей, но медики всё чаще предупреждают: регулярное их употребление способно значительно повысить риск развития опасных заболеваний.

Опасность в составе

Главная проблема колбасных изделий — высокая концентрация соли, жиров и консервантов. Именно эти компоненты делают вкус ярким и продукт долговечным, но одновременно запускают процессы, способные привести к хроническим болезням.

"ВОЗ уже давно относит колбасные изделия к продуктам, которые при регулярном употреблении вызывают рак", — отметил эндокринолог Антон Поляков.

Если такие продукты дополнительно подвергать жарке, то риск возрастает вдвойне: образуются канцерогены, которые особенно опасны для мужчин (рак простаты) и женщин (рак молочной железы).

Скрытые последствия

Чрезмерное увлечение сырокопчёной колбасой грозит не только онкологическими рисками. Из-за избытка соли и нарушений в обмене веществ повышается вероятность развития мочекаменной болезни, а также перегрузки почек.

Мифы и правда

  1. Миф: домашняя колбаса безопасна.
    Правда: даже без консервантов в ней остаётся избыток соли и жира.

  2. Миф: если есть колбасу редко, вреда не будет.
    Правда: даже небольшие дозы при регулярном употреблении увеличивают риски.

  3. Миф: жареная колбаса вкуснее и безвреднее.
    Правда: термическая обработка усиливает канцерогенное воздействие.

Чем заменить колбасу

Вместо колбасных изделий врачи рекомендуют включать в рацион:

  • отварное или запечённое мясо без кожи;

  • рыбу и морепродукты;

  • бобовые как источник растительного белка;

  • нежирный сыр и кисломолочные продукты.

Такие продукты не только безопаснее, но и насыщают организм витаминами и микроэлементами, не перегружая почки и сосуды.

А что если отказаться?

При сокращении или полном отказе от колбасы улучшается работа ЖКТ, снижается нагрузка на почки и сердце, уменьшается вероятность ожирения. Постепенно восстанавливается нормальный уровень холестерина и снижается общий риск развития хронических заболеваний.

Заключение

Колбаса — не безобидное лакомство, а источник серьёзных рисков для здоровья. Чем чаще она появляется на столе, тем выше вероятность столкнуться с проблемами — от мочекаменной болезни до онкологии. Сделав выбор в пользу более натуральных и безопасных продуктов, можно сохранить здоровье и продлить активную жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Елена Пехотина: до 40% случаев язвы желудка связаны с генетикой сегодня в 3:10

Болезнь, которую винят в стрессе и питании, на самом деле наследуется

Около 40% случаев язвы желудка связаны с наследственностью. Почему гены так важны и как снизить риск болезни при неблагоприятной семейной истории?

Читать полностью » В ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола — более 80 случаев и 28 смертей вчера в 20:12

Эбола возвращается: новая вспышка в Африке грозит выйти из-под контроля

Новая вспышка Эболы в ДРК: что известно о вирусе, путях передачи и мерах профилактики? Сравнение с прошлыми эпидемиями, мифы и прогнозы на 2025 год.

Читать полностью » Отказ от алкоголя и световой режим помогут вставать в 6 утра без будильника вчера в 19:10

Год на то, чтобы просыпаться в 6 утра без будильника: как привычки перепрошили внутренние часы

Блогер Марьяна делится опытом перехода на ранний подъем без будильника. Её секрет - набор простых ежедневных привычек и умные устройства. Как настроить биоритмы?

Читать полностью » Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп вчера в 18:05

Забудьте про сумки и обувь — главный акцент сезона спрятан в куртке

Тренды верхней одежды на осень 2025: от утилитарной фермерской куртки до дерзкого животного принта. Выбор ткани, фасона и советы стилистов. Всё, что нужно знать о модных куртках сезона!

Читать полностью » Психологи: ночные пробуждения в 3 часа связаны с фазами сна и стрессом вчера в 18:04

Три ночи — и снова не спится: что на самом деле стоит за этим ритуалом

Почему многие люди просыпаются в три часа ночи? Психология и духовные традиции предлагают разные объяснения — и оба взгляда заслуживают внимания.

Читать полностью » Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён вчера в 17:21

Храните неправильно — и суперфуд превращается в яд: главные ошибки с семенами чиа и льна

Два суперфуда, которые борются за место на вашей кухне. Узнайте, чем отличаются чиа и лен, и какой продукт подойдёт именно вам.

Читать полностью » Невролог Судхир Кумар: раннее питание с 8:00 до 16:00 даёт больше метаболических преимуществ вчера в 17:06

Пропуск завтрака или ужина: какой выбор тайно меняет метаболизм

Исследование показало: пропуск ужина в рамках схемы 16:8 может значительно улучшить здоровье. Узнайте, какие еще аспекты важны для вас!

Читать полностью » Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин вчера в 16:05

Витамины, которые реально работают при выпадении волос: список без лишних обещаний

Волосы с возрастом меняются, но есть способы сохранить их красоту и здоровье. Узнайте, что реально помогает, а что лишь миф.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо
Спорт и фитнес

Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии
Туризм

Родители делятся проверенными играми для детей во время долгих перелётов
Технологии

Суд приговорил работника завода в Мемфисе к 5 годам тюрьмы за кражу фильмов
Авто и мото

BYD зарегистрировала в Бразилии седан Qin Plus вместо ожидаемого King
Еда

Правильное тесто для пиццы: время брожения и ошибки при приготовлении
Дом

Эксперты напомнили, что полностью водонепроницаемого ламината не существует
Питомцы

Ветеринары: петрушка и куркума допустимы в рационе собак, лук и чеснок — токсичны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet